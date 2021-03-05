Google, bu ürünü resmen tarihe gömdü!

Google, sanal gerçeklik dünyasına açılan en ucuz kapı olan Cardboard'a resmi olarak veda etti. Kartondan yapılmış olan Cardboard, artık şirketin çevrimiçi mağazasında mevcut değil.

Cardboard, Facebook'un Oculus VR'ı 2 milyar dolara satın aldığı yıl olan 2014'te piyasaya sürülmüştü. Google'ın karton gözlükleri, sanal gerçeklik dünyasının büyük bir kitleye ulaşmasını sağladı. Ancak VR alanında yaşanan gelişmelerle birlikte, Google artık Cardboard'a ihtiyaç kalmadığını düşünüyor.

Aslında bu durumun ilk sinyalleri, 2016 yılında Oculus Rift, HTC Vive ve PlayStation VR gibi daha fazla alternatifin piyasaya çıkması ile gelmişti. 2019'da ise Facebook, ilk bağımsız Oculus Quest VR ürününü piyasaya sürerek rekabeti bir adım daha ileri taşıdı. Cardboard ise, basit yapısıyla, uygun fiyatına rağmen yetersiz bir ürün haline geldi.

Cardboard, sona gelen hayatında önemli başarılar elde etti. Örneğin lansmanından sadece bir yıl sonra 5 milyon kişi bir Cardboard satın almıştı. Bu kullanıcılar aynı dönemde 25 milyon Cardboard uyumlu uygulama da yükledi.