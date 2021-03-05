  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Teknoloji Google, bu ürünü resmen tarihe gömdü!
Teknoloji

Google, bu ürünü resmen tarihe gömdü!

Google, 2014 yılında piyasaya sürdüğü ucuz sanal gerçeklik ürünü Cardboard'u resmen sonlandırdı.

Yeniakit Publisher
2021-03-05 23:14:00 -
Google, bu ürünü resmen tarihe gömdü!

Google, sanal gerçeklik dünyasına açılan en ucuz kapı olan Cardboard'a resmi olarak veda etti. Kartondan yapılmış olan Cardboard, artık şirketin çevrimiçi mağazasında mevcut değil.

Cardboard, Facebook'un Oculus VR'ı 2 milyar dolara satın aldığı yıl olan 2014'te piyasaya sürülmüştü. Google'ın karton gözlükleri, sanal gerçeklik dünyasının büyük bir kitleye ulaşmasını sağladı. Ancak VR alanında yaşanan gelişmelerle birlikte, Google artık Cardboard'a ihtiyaç kalmadığını düşünüyor.

Aslında bu durumun ilk sinyalleri, 2016 yılında Oculus Rift, HTC Vive ve PlayStation VR gibi daha fazla alternatifin piyasaya çıkması ile gelmişti. 2019'da ise Facebook, ilk bağımsız Oculus Quest VR ürününü piyasaya sürerek rekabeti bir adım daha ileri taşıdı. Cardboard ise, basit yapısıyla, uygun fiyatına rağmen yetersiz bir ürün haline geldi.

Cardboard, sona gelen hayatında önemli başarılar elde etti. Örneğin lansmanından sadece bir yıl sonra 5 milyon kişi bir Cardboard satın almıştı. Bu kullanıcılar aynı dönemde 25 milyon Cardboard uyumlu uygulama da yükledi.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Kısa Çalışma Ödeneği işsizlik maaşı Şubat ayı ödemesi yattı mı?
Ekonomi

Kısa Çalışma Ödeneği işsizlik maaşı Şubat ayı ödemesi yattı mı?

Pandemi sürecinde vatandaşları ekonomik açıdan rahatlatmak için devlet tarafından pek çok ödemeler yapılıyor. Bu ödemelerden biri de Kısa Ça..
Sudan eyaletlere bölündü! Karar dünyaya ilan edildi
Dünya

Sudan eyaletlere bölündü! Karar dünyaya ilan edildi

Sudan 8 bölgeden oluşan federal bölgesel hükümet sistemine geçişi öngören bir kararname imzaladı. Yeni kurulacak hükümet sistemi sınırların,..
Yunan profesör: Mısır'a müdahale etmeliyiz
Gündem

Yunan profesör: Mısır'a müdahale etmeliyiz

Doğu Akdeniz meselesinde Mısır'ın Türkiye'ye göz kırptığını söyleyen Yunan Profesör İonnis Mazis, "Yunanistan Mısır'a müdahale etmeli" dedi...

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay