Google bu özelliği milyarlarca kullanıcının hizmetine sundu! Chrome'a "fiyat takip düğmesi" eklendi

Google tarafından Chrome'a fiyat takip etme özelliği eklendi.

3.3 milyara yakın kullanıcı sayısıyla dünya nüfusunun neredeyse yarısı tarafından kullanılan arama motoru Google, Chrome'a fiyat takip etme özelliği ekledi.

Yeni özellik, kullanıcıların belirli bir ürünün fiyatını takip etmesine olanak sağlayacak.

Fiyatı takip et dümesi!

Kullanıcılar artık herhangi bir çevrimiçi mağazayı ziyaret ederken adres çubuğunda "Fiyatı Takip Et" düğmesi görecekler.

Bu düğme etkinleştirildiğinde, sayfa tarayıcıya kaydedilecek ve sunulan ürün veya hizmetin fiyatındaki değişiklikler otomatik olarak takip edilecek.

Chrome'a eklenen fiyat izleme aracı, kullanıcılar tarafından oldukça beğenilse de şimdilik sadece ABD'deki kullanıcılara sunuldu. Google'ın, yeni özelliğini ne zaman diğer ülkelerde kullanıma sunacağı şimdilik bilinmiyor.