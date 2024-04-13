Google araçları ücretsiz oluyor

Gelen son bilgilere göre, Google Fotoğraflar uygulaması yapay zeka destekli düzenleme araçlarını ücretsiz yapacak. Böylece tüm kullanıcıların doyasıya faydalanabileceği araçlar sayesinde, eskisine göre çok daha yaratıcı eserler ortaya koyulması bekleniyor.

Şimdiye dek yalnızca Google Pixel akıllı telefonlara sahip kişiler ve Google One aboneleri tarafından kullanılabilen uygulamaların ücretsiz hale gelmesi, teknoloji dünyasında büyük bir coşkuyla karşılandı. Google yönetimi, bu değişikliğin 15 Mayıs tarihi itibariyle resmi olarak yürürlüğe gireceğini açıkladı. İşte konu hakkındaki en önemli detaylar…

Özellikle içerik üreticiler tarafından oldukça ilgi gören Portrait Light, Magic Eraser, Magic Editor ve Photo Unblur isimli yapay zeka destekli düzenleme araçlarının hem iOS, hem de Android platformlarında ücretsiz olacağı belirtiliyor. Örnek Magic Eraser sayesinde fotoğraflarınızda istemediğiniz nesneleri kolayca yok edebiliyorsunuz.

Photo Unblur da görsellerdeki rahatsız edici bulanıklıkları anında önleyebiliyor. Sevilen diğer bir araç olan Magic Editor ise görüntülerdeki objelerin yerini değiştirebiliyor ve boyutlarıyla oynayabiliyor. Ancak bu aracın yalnızca 10 ay süre ile ücretsiz olacağını hatırlatalım. Bu sürenin ardından ise Google One aboneliği gerektirecek. Heyecan yaratan bu gelişmelerin, günün sonunda kullanıcıların yararına olmasını umuyoruz.

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