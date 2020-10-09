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Teknoloji Google Android için güvenlik güncellemesi yayınlandı
Teknoloji

Google Android için güvenlik güncellemesi yayınlandı

Google, Android işletim sistemine sahip cihazları tehdit eden 2 önemli güvnelik açığını kapatmak amacıyla yeni bir güncelleme yayınladı.

Yeniakit Publisher
2020-10-09 05:15:00 -
Google Android için güvenlik güncellemesi yayınlandı

ABD merkezli teknoloji devi Google, Android işletim sistemine sahip cihazları tehdit eden 2 önemli güvenlik açığını kapatmak amacıyla yeni bir güncelleme yayınladı. Böylece Android sistem bileşenlerindeki risk ortadan kaldırılmış oldu.

Sistemdeki en ciddi açıklar, yetki yükseltme ve ayrıcalık yükseltmesi sorunlarıydı. Sistemin, uzaktan yapılacak saldırılara açık olmasını sağlayan CVE-2020-0215 ve CVE-2020-0416 isimli 2 açık, Android'in 8.0, 8.1, 9, 10 ve 11 versiyonlarında kapatıldı.

Bununla birlikte sistem içerisinde yüksek seviye veri koruma açığı olan CVE-2020-0377, CVE-2020-0378, CVE-2020-0398, CVE-2020-0400, CVE-2020-0410, CVE-2020-0413, CVE-2020-0415 ve CVE-2020-0422 açıkları giderildi.

Google, sistem çalışmasında kullanılan ve özellikle API geliştirmesini oldukça kolaylaştıran bazı noktalarda da iyileştirmeler yaptı. Yetki yükseltme açıkları ve sistem çalışma ortamı sorunları da giderildi. Bu sayede istenmeyen kişilerin verilere erişimi engellenebilir hale geldi.

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