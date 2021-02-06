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Teknoloji Google açıklarını bulanlara para dağıttı
Teknoloji

Google açıklarını bulanlara para dağıttı

Amerika Birleşik Devltelri (ABD) merkezli teknoloji şirketi Google, kendi platformlarındaki açıkları bulan araştırmacılara 2020 yılında toplam 6.7 milyon dolar ödül verdi.

Yeniakit Publisher
2021-02-06 23:33:00 -
Google açıklarını bulanlara para dağıttı

Pek çok teknoloji firması sistemlerindeki güvenlik açıklarını daha hızlı bir şekilde saptayabilmek adına kendi ödül programlarını hayata geçirmiş durumda.

Zdnet’te yer alan habere göre bu şirketlerden birisi olan Google, geride bıraktığımız 2020 yılında platformlarındaki açık ve hataları saptayan araştırmacılara 6.7 milyon dolar (yaklaşık 48 milyon TL) ödül verdi.

Aynı habere göre, ABD merkezli teknoloji şirketi 2020'de 62 farklı ülkeden 662 araştırmacıya yaptıkları katkıdan dolayı ödül verdi. Konu ile ilgili şirketten yapılan açıklamaya göre, 2020 yılında en çok hata ile karşılaşılan Google platformu Chrome oldu.

Google, Chrome'un açıklarını bulan kişilere 2020'de toplamda 2,1 milyon dolar ödedi. Bu da Chrome’u Google hizmetleri arasında en çok ödülün dağıtıldığı platform yaptı.

Google, Android açıkları için 1,74 milyon dolar, Google Pay için ise toplamda 270 bin dolar ödeme yaptı.

Şirket ödül programını başlattığı günden bugüne toplamda 21 milyon dolar dağıttı. 2015 yılında 2 milyon dolar ödül dağıtan şirket, 2019’da bulunan hataların çoğalması ile 6.5 milyon dolar ödül dağıtmıştı.

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