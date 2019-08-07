



ANKARA (AA) - Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı arasında "Gönüllülük Alanında İş Birliği Protokolü" imzalandı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Konferans Salonu'nda düzenlenen törende Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Gönüllülük Alanında İş Birliği Protokolü"ne imza attı.

Bakan Kasapoğlu, imza töreninde yaptığı konuşmada, "Biz bastığı yeri yeşerten bir milletiz." dedi.

Yeni hükümet sisteminin bakanlıklar arası iş birliğinde pratiklik, bürokrasinin azalması ve insana dokunan güçlerin ortaya çıkması gibi çok sayıda kazanımı olduğunu vurgulayan Kasapoğlu, protokolün kurumlar arası iş birliği açısından çok önemli olduğunu dile getirdi.

Bakanlık olarak 2019'u gönüllülük yılı ilan ettiklerini hatırlatan Kasapoğlu, "Genç nüfusumuz çok fazla ve gençlerimizin önemli bir potansiyeli var. Bizim de bu çerçevede yürüttüğümüz önemli çalışmalar var. Bütün bakanlıklarımız bizimle beraber hareket ediyor. Gençlerimizi yarınlara büyük bir koordinasyonla hazırlıyoruz." diye konuştu.





- "Hayırseverliğimizin göstergesi"





"Gönülsever, hayırsever bir toplumuz." diyen Bakan Kasapoğlu, "Cumhurbaşkanımızın liderliğinde mazlum coğrafyalara uzattığımız el, hayırseverliğimizin göstergesi." ifadelerini kullandı.

Bu ruhu geleceğe aktarma ve gençleri bu doğrultuda yetiştirme bağlamında çalışmalar yaptıklanı dile getiren Kasapoğlu, "Gönüllülük projesine olan ilgi, bunun ne kadar doğru olduğunu gösterdi. Pek çok alanda gönüllülük çalışmalarımız var." şeklinde konuştu.

Tarım ve Orman Bakanlığı ile imzalanan gönüllük projesi ile gençlere toprakla ilgili bir pencere açacaklarını, gençleri toprak ve tabiata saygılı olmaya yönlendireceklerini vurgulayan Kasapoğlu, "Toprak gençlere, gençler de toprağa güç verecek. Aşık Veysel'in dediği gibi, 'Benim sadık yarim kara topraktır'. Dünyayı tüm canlılar için yaşanabilecek bir yer haline getirmek zorundayız." değerlendirmesinde bulundu.





- "Kıyametin yarın kopacağını bilseniz ağaç dikin"





Gençlerin Tarım ve Orman Bakanlığının çağrısına koşacağına inandığını, bu anlayışı hep birlikte güçlendireceklerini vurgulayan Kasapoğlu, şunları söyledi:

"Gençlerimizin bu anlayışa katkı vereceğine inanıyorum. Biz bastığı yeri yeşerten bir milletiz. Gençlik merkezlerimiz, gençlik kamplarımız, yurtlarımız var. Gençlerimizi tarıma, doğaya yönelik yapacağımız çalışmalarla geliştireceğiz. Tecrübe edinmeleri için çiftçilerimizle bir araya getireceğiz. Tarım kamplarımız bize yeni anlayışlar kazandıracak. Dinimiz, 'Kıyametin yarın kopacağını bilseniz ağaç dikin' diyor."

"Bizim sadece insana değil, kurda, kuşa, börtü böceğe de ihtiyacımız var." değerlendirmesinde bulunan Bakan Kasapoğlu, "Her bir canlının hukukunu korumakla mükellefiz. Gençlerimiz için toprakla haşır neşir olma anlamında her bir alanı değerlendireceğiz. Spor tesislerimizin ağaçlandırılmasını gençlerimizle yapacağız. Ülkemize, gençlerimize, toprağımıza hayırlı olmasını diliyorum. 'O çiçeği yeşertelim.' diyorum." ifadeleriyle sözlerini tamamladı.



