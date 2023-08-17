Gönüllü öğrenciler okullarını yeni döneme hazırlıyor

Gümüşhacıköy Mehmet Paşa Ortaokulu Müdürü Yakup Dursun, okulun bazı bölümlerinin boyanmaya ihtiyacı olduğunu gördü. Okulu boyamaya karar veren Dursun, boyacı önlüğü giyip okul görevlisiyle çalışmaya başladı.

Yaz döneminde LGS’ye girecek öğrenciler için açılan destekleme ve yetiştirme kursuna katılan öğrencilerden bazıları da okulun boyanmasına yardım etmek istedi. Okul Müdürü Yakup Dursun, “Kurslara katılan öğrencilerimiz, bizim çaba ve gayretimizi görünce yardım etmek istediler. Biz de memnuniyetle kabul ederek ailelerinden izin aldık. Öğrencilerimiz de bizlere yardım ediyorlar. 2023-2024 eğitim öğretim yılı başlamadan boyamızı bitirip, daha temiz, daha düzeli olarak öğrencilerimize hizmet etmeyi planlıyoruz” dedi.