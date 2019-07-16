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Gönüllü çevreciler 600 kafes yaptırıp sahilde caretta nöbetine başladı

Antalya’nın Kumluca İlçesinde gönüllü çevreciler, ilçe sınırları içindeki Mavikent ve Fin-Kum Sahili arasındaki 14 kilometrelik caretta üreme alanı kumsalda, caretta yuvalarında kafesleme çalışması yaptı.

16 Temmuz 2019 Salı 10:06
Gönüllü çevreciler 600 kafes yaptırıp sahilde caretta nöbetine başladı

Antalya’nın Kumluca İlçesinde gönüllü çevreciler, ilçe sınırları içindeki Mavikent ve Fin-Kum Sahili arasındaki 14 kilometrelik caretta üreme alanı kumsalda, caretta yuvalarında kafesleme çalışması yaptı. Sahilde nöbet tutup kaplumbağa yuvalarını tespit edip çalı ve sopalarla işaretleyen çevreciler, yuvaları tek tek kafeslerle koruma altına aldılar.


Çıralı Kıyı Koruma Koordinasyon Komisyonu Başkanı Diş Hekimi Erdal Elginöz, koordinesindeki gönüllü çevreciler Kumluca’daki kurum ve sivil toplum örgütleri ile temasa geçti. Kumluca Belediyesi, Kumluca Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı, Mavikent Siteleri yardımcı olacaklarını taahhüt ettiler. Doğa Koruma ve Milli Parklar 6 Bölge Müdürlüğü’de çalışmalara destek verdi.



Sabahın ilk ışıklarıyla tespit ediliyor


Türkiye’deki 21 üreme alanından 9 tanesini bünyesinde barındıranAntalya’da Kumlucalı caretta caretta kaplumbağaları koruma gönüllüleri, Çıralı Kıyı Koruma Koordinasyon Komisyonu Başkanlığı üyelerinin öğrettiği şekilde kaplumbağa yuvalarını tespit ederek çalı ve sopalarla işaretlediler. Kafesler caretta kaplumbağalarını korumaya gönül verenler tarafından işaretlenen yuvalara tek tek konuldu. Gönüllüler, her sabah erken saatlerde deniz sahiline inerek kaplumbağaların karaya çıkıp çıkmadığını kontrol ediyor. Yuvaların tespitinden sonra çalı ve sopalarla işaretlenen yerlerin üzerine , kurum ve kuruluşların verdiği desteklerle temin edilen kafesler konuldu.


Kumluca Sanayi ve Ticaret Odası Genel Sekreteri Mesut Bakar; “Caretta kaplumbağalarının korunması ve doğal yaşamın sürdürülebilmesi için yapılan bu projede kafeslerin yapılmasında bir destek sağladık. Bundan sonra yapılacak çalışmalara da destek vermeye devam edeceğiz” dedi.


Kumluca Şah İn Paradise Oteli Operasyon Müdürü Yasin Bebek ise; “Gönüllülük esastır ilkesi ile hareket ettiğimiz Carettalara KUTSO, Sınav Koleji ve Kumluca Belediyesi iş birliğiyle yapılan kafeslere, destek verdik. Destek vermeye de devam edeceğiz. Hedefimiz yaşanabilir bir dünya mirasımız tüm çocuklara olacak” dedi.


Carettaları koruma gönüllüsü Zafer Bozkurt; “Mavikent Sitesi gönüllüleri olarak, carettaların yaşatılması için elimizden geleni yapıyoruz. Biz bunu kişisel olarak yıllardır yapıyorduk. Şimdi örgütlü bir şekilde yapılması daha iyi oldu. Carettalar bizim misafirimiz. Biz misafiri severiz. Misafirlerin denizden gelişini ve uğurlanışını, yumurta bırakışını güzel bir şekilde yapmaları için site olarak yardımcı oluyoruz” dedi.



600 kafes yapıldı


Gönüllü çevreci öğretmen Sedef Kaçmaz; “ Yuvaları koruma altına aldık. Kumluca Belediyesi kafesler yapılırken atölyesini kullandırarak yardımcı oldu. 600 tane kadar kafesimiz oldu.Biz bu işe aslında 3 kişi başladık. Çıralı’dan Finike’ye kadar olan sahilde toplam 25 kişiyiz. Bundan 1 ay önce çıkmaya başladı kaplumbağalar. Sabah çok erken saatlerde çıkıp kaplumbağaların izlerini sürüp, yuvaları tespit etmeyi öğrendik. Şimdi onları kafesliyoruz. 45 gün sonra yavru çıkışlarını gözlemliyoruz. İlk yavruyu bundan dört gün önce aldık, gözlemledik. Kafesler bizim için çok önemli. Çünkü yuvaların üzerinden araçlar geçiyor. Yumurtalar kırılıyor, eziliyor. Yavrular çıkamıyor. Kumluca Belediyesi ve KUTSO aracılığıyla TEDAŞ’tan rica ettik. Sahildeki ışıkları ayarladı. Sabah çıkıp nöbet tutuyoruz geceleri. Sabah çıkıp yumurtalar çıktı mı diye bakıyoruz” dedi.


Konuyla ilgili bilgi veren Çıralı Kıyı Koruma Koordinasyon Komisyonu Başkanı ve Ulupınar Çevre Koruma ve Geliştirme Kooperatifi Yönetim Kurulu Üyesi Diş Hekimi Erdal Elginöz; “Çıralı’daki caretta kaplumbağalarını koruma çalışmalarını bizim kooperatifimiz yürütmektedir. Carettalar Türkiye’de 21 üreme alanına sahiptir. Bunun 9 tanesi Antalya’da. Hatay Samandağ’dan başlayıp, Karataş, Gazipaşa, Alanya dahil olmak üzere bölgemize kadar geliyor, yumurtlama alanları. Şu anda bulunduğumuz Kumluca, Finike arasındaki 14 kilometrelik sahil bandı da caretta kaplumbağalarının üreme alanların önemli bir tanesi. Burada oldukça yüksek sayıda yuva oluyor. Arkadaşlarla beraber çalışıyoruz. Kaplumbağaları korumamız gerekiyor. Çünkü deniz kaplumbağaları denizlerimizi temizleyen canlılardır. Bütün Akdeniz’de toplam 2 Bin caretta kalmış durumda. Bunların büyük bir çoğunluğu en çok yumurtlama alanı olan Türkiye’dedir. Antalya kıyılarında 500 veya 600 kaplumbağa var. Yumurtlamak için gelmiş. Hem erkek hem dişi. Bunların her gün birkaç tane deniz anası yediğini düşünürsek. Yedikleri deniz anası gerçekten inanılmaz sayıda. Onları korumazsak yakın zamanda bütün denizlerimizi Akdeniz’in bu bölgesini deniz analarının basma tehlikesi var. Ayrıca deniz kaplumbağaları avlandıkları yerde diğer küçük canlılara yiyecek sağlamak şeklinde avlarını tüketirler. Dolayı ile deniz kaplumbağaların yaşadığı alanlarda diğer küçük balık popülasyonu artar.” dedi.

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Haber Tarihi: 16 Temmuz 2019 Salı 10:06
  1. doğa

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