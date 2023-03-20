Gönül Dağı'nda sürpriz gelişme! Bu haftaya özgü bir ilk... Duyan herkeste şok etkisi yapacak

“Gönül Dağı” 3. Sezon 90. Bölüm 22 Mart 2023 Çarşamba saat 20.00/ TRT 1

Ekrana geldiği ilk bölümden itibaren izleyicilerin gönüllerinde taht kuran, her hafta reyting rekorları kıran Gönül Dağı, TRT 1 ekranlarında ilgi odağı olmaya devam ediyor. Dizinin doksanıncı bölümü bu haftaya özgü 22 Mart Çarşamba akşamı saat 20.00’de TRT 1 ekranlarına geliyor.

Gönül Dağı’nın bu haftaya özgü yayınlanacak yeni bölümünde neler olacak:

Ramazan coşkusu kasabada başlamıştır. Selma Öğretmen, iftiralarla boğuşmaya devam ederken, Yasemin'in onunla ilgili attığı iftira ortaya çıkar. Yaptığı kötülükler anlaşılınca Yasemin, iyice öfkelenir. Yasemin'in intikamı nasıl olacaktır?

Dişçi Musa'nın hastalığına teşhis koyulur. Cemile ve Veysel, babalarının tekrar kaybolacağından endişelenirken, Taner'in bir icadı ikiliye yardımcı olur. Dişçi Musa, hastalığının ilerleme ihtimaliyle bir karar alır. Kararı ne olacaktır?

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Ramazan ile evliliği çıkmaza giren Asuman, kasabadan ayrılmaya karar verir. Asuman gidecek midir?

Berk Atan, Semih Ertürk ve Cihat Süvarioğlu’nun başrolleri paylaştığı Gönül Dağı’nda, Ecem Özkaya, Nazlı Pınar Kaya, Ferdi Sancar, Ali Düşenkalkar, Erdal Cindoruk, Gülhan Tekin, Feyza Işık, Ege Aydan, Eser Eyüboğlu, Şebnem Dilligil, Yavuz Sepetçi, Nuri Gökaşan, Hazal Çağlar, Serkan Kuru, Hüseyin Sevimli, Çiğdem Aygün, Ulviye Karaca, Zümre Meğreli, Sait Seçkin, Güliz Aybay, Öznur Yağcı, Hande Nur Tekin, Sevilay Gültekin, Beril Karademir, Samet Arda Mercan, Ali Toptaş, Sercan İnceer, Mücahit Koçak, Cengiz Sezgin, Melis Sevinç, Eren Can Vurucu, Faruk Karagül, Merve Yıldız, Özlem Mert Köseoğlu,

Kadir Bertan, Mustafa Şahin rol alıyor.

Gönül Dağı’nın doksanıncı bölümü, 22 Mart Çarşamba akşamı saat 20.00’de TRT 1’de...