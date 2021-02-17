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Medya Gönül Dağı'nda müthiş gelişme: Seyirci istedi! Resmen gerçekleşiyor
Medya

Gönül Dağı'nda müthiş gelişme: Seyirci istedi! Resmen gerçekleşiyor

Gönül Dağı dizisinin 17. Bölümü merakla beklenirken yayınlanan fragmanda ortaya çıkan detaylar izleyenlerin yüzünü güldürdü.

Yeniakit Publisher
2021-02-17 15:28:00 - 2021-02-17 15:40:34
Gönül Dağı'nda müthiş gelişme: Seyirci istedi! Resmen gerçekleşiyor

Gönül Dağı dizisi cumartesi akşamlarının sevilen yapımlarından birisi. Berk Atan ve Gülsim Ali İlhan’ın başrollerinde yer aldığı dizinin güçlü hikayesi ve başarılı oyunculukları ile yükselişi devam ediyor. Reytinglerde geçen hafta en iyi oranlara uluşan dizinin yeni bölümü de heyecanla bekleniyor.

Sefer, Zahide’ye evlilik teklif ediyor ama Fikret ona ders vermek amacıyla arkadaşlarını toplayıp karşısına çıkacak. Gönül Dağı dizisinin 17. yeni bölümünden 2. fragmanda bir başka detay daha var. Dizinin hayranları bir süredir sosyal medyada yeni bir çiftten bahsediyordu. İzleyiciler Elif ve Serdar karakterlerinin bir aşk yaşamasını çok arzu ediyordu. Bu gerçekleşiyor.

Belediye Başkanı Münir Bey, tüm Gedelli’ye Temiz Elektrik Santrali’ni ilan edince kasaba karışır. Artık tüm gözler Taner ve amcaoğullarındadır. Amcaoğulları bir yandan santrali yetiştirmeye çalışırken, diğer yandan ise santrali kuracakları alanı bulmaya çalışmaktadırlar.

TRT1'de bir ilki başaran Gönül Dağı dizisinde izleyicinin istediği oldu 1

En uygun alanı bulurlar, fakat burası yaşlı bir kadının tarlasıdır. Tarlayı kadından kiralayacaklardır, fakat kadının hazin hikayesi, amcaoğullarını derinden etkiler. Santrali kurabilmeleri için bu hazin hikayeyi çözmek zorundadırlar. Bu arada Sefer, Zahide’yi özel bir yere davet eder. İkili burada geçmişi ve bugünü konuşur. Sefer’in Zahide’ye yapacağı büyük sürpriz ikiliyi nasıl etkileyecektir?

Öte yandan Dilek, babasıyla ilgili öğrendiği gerçeği, annesiyle konuşmaya çekinir. Ancak bu sırrın ağırlığını daha fazla taşıyamaz ve Gülsüm’le konuşmaya karar verir. Gülsüm’ün tepkisi ne olacaktır?

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