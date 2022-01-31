Gönül Dağı’nda kötü haber!

Gönül Dağı’nda Ramazan için kelimeler artık tükenmiştir, Münir’in eski sağlığını kaybetmesinin ardından artık ne diyeceğini ve ne yapacağı bilememektedir. Babasının yaşadığı talihsizliğe sebebiyet veren kişinin bizzat kendisi olduğunu kabul eden Asuman’ın çaresizlikten eli kolu bağlanmıştır.

Gönül Dağı dizisinde amcaoğulları için parasal bakımdan problemler baş göstermesiyle beraber geçim sağlayabilmek adına farklı bir iş kolunda çalışmaya koyulurlar. Gönül Dağı son bölümde birdenbire görme yetisini yitiren ve bir sabah gözlerini açtığında etrafı tamamen kararan Selami büyük bir korku ve panik yaşar.

Sevilen dizi Gönül Dağı'nın yeni bölüm fragmanı yayınlandı!

Mekana baskın yapan jandarma ekiplerinin haklarında başlatılan hırsızlık soruşturması nedeniyle Taner ve amcaoğullarını cezaevine götürmesinin ardından Gönül Dağı 18. bölüm fragmanı yayınlandı. Nezarethaneye alınan amcaoğullarının, ’’Bittik biz! Galiba bu sefer yolun sonuna geldik.’’ diyerek karamsarlığa kapılmasının sahne olduğu Gönül Dağı 18. bölüm fragmanı yayınlandı.