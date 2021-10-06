Gönül Dağı'nda ipler tamamen koptu! Hiç bir şey eskisi gibi olmayacak
Gönül Dağı'nın 35. bölümünün 2. fragmanı yayınlandı. Dilek ve Taner arasındaki iplerin koptuğu görüldü. Halime ile Gülsüm öğretmen karşı karşıya gelirken, Dilek ise gözyaşlarına boğuldu.
Başrollerinde Berk Atan, Gülsüm Ali, Ecem Özkaya ve Ferdi Sancar'ın yer aldığı Gönül Dağı, 35. bölümü ile ekrana gelecek.
Cumartesi günleri yayınlanan ve seyircisinin beğenisini kazanan diziden, yeni fragman geldi.
Gönüllere taht kuran ve anlattığı hikaye ile küçük-büyük herkesin sevdiği diziler arasına adını yazdıran dizinin fragmanı hem gülümsetti hem de hüzünlendirdi.
Yayınlanan yeni fragmanda; Halime ve Gülsüm öğretmen arasında iplerin gerildiği görüldü.
Gülsüm öğretmen Halime'nin Dilek'e karşı olan tavırlarına dayanamayarak, hesap sordu.
Halime ise "Kimsenin kızını zorla gelin almaya meraklı değiliz." dedi. Bu sözler üzerine kızan Gülsüm öğretmen, Dilek'in parmağından yüzüğünü çıkardı.