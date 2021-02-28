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Medya Gönül Dağı'nda büyük sürpriz! Yeni bölüm...
Medya

Gönül Dağı'nda büyük sürpriz! Yeni bölüm...

Her bölümü ayrı bir heyecan olan Gönül Dağı’nın 19 .bölümün fragmanı ise yayınlandı.

Yeniakit Publisher
2021-02-28 08:57:00 -

Gönül Dağı’nın 19. bölüm Fragmanın da Taner ve Dilek el ele verirken, Ramazan’ın Asuman’a olan hasreti daha da derinleşir.

Küs olan Muammer ve Hüseyin define için barışırken, bu sefer de eltiler birbirlerine düşman kesilir. Ünlenen Selami ise hayranlarının arasında kaybolur.

Öte yandan Amcaoğulları şimdi de yerli araba yapmaya karar verirler. Türkiye’nin yerli otomobil hamlesine atıfta bulunan dizideki bu gelişme ile ilgili, sosyal medyada çok sayıda yorum yer aldı. Ancak uçağı binbir zorlukla yapan amcaoğullarının, yerli araba projesinin de kolay olmayacağı kesin. Fragmanım Son sahnesinde ise Gülsüm öğretmen,Taner’e Dilek’in yüzünü güldürebilecek olan tek kişinin kendisi olduğunu söylerek, birşeyler yapmasını istiyor. Gönül Dağı’nın yeni bölümü 6 Mart Cumartesi günü TRT 1 ekranlarında olacak.

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