Gönül Dağı'nda bomba patladı! Ayrılan isim diziye geri dönme kararı aldı

Gülsim Ali ve Berk Atan'ın başrolünde oynadığı Gönül Dağı dizisinde şaşırtan bir karar alındı. Final bölümünde Gülsim Ali'nin de veda ettiği diziye Eser Eyüboğlu geri dönme kararı aldı. Eskişehir Sivrihisar’da çekilen projenin Gülsim Ali yerine gelen yeni kadın oyuncusu da ilerleyen bölümlerde belli olacak.

Gönül Dağı dizisi sezon finalinde başrol oyuncusu Gülsim Ali ayrılık kararı almış ve dizinin sevenleri "Dizi kan kaybediyor" yorumlarında bulunmuştu. TRT'nin reyting rekortmeni dizisi Gönül Dağı'nda yeni sezon için bomba bir karar alındı. Diziden ayrılan oyunculardan Eser Eyüboğlu projeye geri dönme kararı aldı.

TRT’nin cumartesi akşamlarına damgasını vuran dizisi Gönül Dağı’nda Selami Ferses’e hayat veren Eser Eyüboğlu ayrılmıştı. Sahne programlarına da ağırlık vermek isteyen Eyüboğlu’nun ajansı da oyuncunun yeni projeler için müsait olduğunu ilan etmişti. Ancak taraflar arasında yeni bir gelişme oldu. Eser Eyüboğlu tekrar “Gönül Dağı”na dönme kararı aldı ve bu yeni gelişmeyi “Gönül Dağı’nı özleyenler ellerini kaldırsın! Yeni sezonda görüşmek üzere…” mesajıyla sosyal medya sayfasından yayınladı.