Gönül Dağı'na sürpriz transfer! Fragmanda ortaya çıktı

Bozkırda bir Anadolu masalını anlatan ve geçtiğimiz sezon milyonlarca izleyiciyi TRT 1 ekranlarında buluşturan Gönül Dağı’nın Kurban Bayramı’nda ekrana gelecek Gönül Dağı “Kurban” özel bölümünde, sanat dünyasının usta ismi katılıyor.

TRT1'de Cumartesi günlerine damga vuran Gönül Dağı’nın Kurban Bayramı’nda ekrana gelecek Gönül Dağı “Kurban” özel bölümünde, Zerrin Sümer geliyor.

Sümer, dizide huzurevinden kaçan “Dürdane” karakteriyle yine muhteşem bir performans sergiliyor.

Sümer, reyting rekortmeni diziyi şu sözlerle anlattı:

"Herkesin bir şekilde köyle ilgisi vardır bence. İçinde yaşamasalar bile yakınlarının, akrabalarının, arkadaşlarının köy anılarını dinlemişlerdir. Ben, ortaokul yıllarında yaz tatilimin bir kısmını dayımın yanında köyde geçirirdim. Ege’nin sahil köyleri. İçinden nehir akan denize yakın, yeşil köyler. Gönül Dağı dizisinde uzun zamandır seyircinin özlediği art niyetsiz insan ilişkileri, yardımlaşma, arkadaşlık, sevgi ve bir ilçede yaşayan kişilerin sanki büyük bir aileymiş gibi görünen sıcaklığı var. Herkesin bildiği, uzak kaldığı özlediği duygular."