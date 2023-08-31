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Medya Gönül Dağı'na Kızılcık Şerbeti'nden sürpriz isim! Resmen ekibe dahil oldu
Medya

Gönül Dağı'na Kızılcık Şerbeti'nden sürpriz isim! Resmen ekibe dahil oldu

Yeniakit Publisher
2023-08-31 23:07:00 -
Gönül Dağı'na Kızılcık Şerbeti'nden sürpriz isim! Resmen ekibe dahil oldu

TRT'de Cumartesi günleri ekranlara gelen Gönül Dağı'na sürpriz bir oyuncu katıldı. Kızılcık Şerbeti dizisinde çok kısa süre rol alan Elif Tığlı, TRT dizisinin kadrosuna dahil oldu.

“Gönül Dağı” dizisinin çekimleri tam gaz devam ediyor. Yeni sezonda da cumartesi akşamlarına damga vurması beklenen dizi zaman atlamasıyla seyirci karşısına çıkacak. Yahya Samancı‘nın yönetmenliğini, Müslüm Şahin‘in de görüntü yönetmenliğini yaptığı diziye Burak Can ve Sude Zülal Güler‘in ardından genç yetenek Elif Tığlı katıldı.

Elif Tığlı, fenomen dizide “Filiz” rolüne hayat verecek. Taner’in (Berk Atan) yeğeni Erkan (Burak Can), Filiz ile Yeşim (Sude Zülal Güler) arasında gerginliğe neden olacak.

 
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