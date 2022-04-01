Gönül Dağı'na bomba etkisi yapacak iki isim dahil oldu

Her hafta sonu TRT 1 ekranlarında izlenme rekorları kıran Gönül Dağı’nın, 2 Nisan Cumartesi akşamı ekrana gelecek olan elli sekizinci bölümü yine büyük ilgi görecek, milyonların buluşma noktası olacak.



Tv100'de yer alan habere göre, Selami’nin (Eser Eyüboğlu) abisi İlhami (Mustafa Şen) ve ablası Melahat (Dilek Denizdelen)’in sürpriz ziyareti, kasabada yaşanacak renkli olayların sinyalini veriyor. Ailesiyle miras kavgası olan Selami, savaş zırhlarını kuşanıyor ve onlara karşı amansız bir mücadeleye girişiyor. Karısı Keriman’ın (Çiğdem Aygün) desteğiyle Selami, bu miras kavgasından zaferle çıkabilecek mi Gönül Dağı’nın elli sekizinci bölümünde izleyeceğiz.

Gönül Dağı ailesine yeni katılan ünlü oyuncu Dilek Denizdelen, Melahat Ferses, Mustafa Şen ise İlhami Ferses karakteriyle büyük ilgi görecek. Ferses ailesinin maceraları her hafta büyük bir keyifle izlenecek.