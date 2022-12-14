Gönül Dağı yeni bölümleri ile geliyor: Sürpriz hamle! Gönüllerde taht kuran dizi ekranlara geri dönüyor!

“Gönül Dağı” 3. Sezon 78. Bölüm 17 Aralık 2022 Cumartesi/ 20.00/ TRT 1

Ekrana geldiği ilk bölümden itibaren izleyicilerin gönüllerinde taht kuran, her hafta reyting rekorları kıran ve başarısını sürekli katlayan Gönül Dağı’nın yetmiş sekizinci bölümü 17 Aralık Cumartesi akşamı saat 20.00’de TRT 1 ekranlarına gelecek.

Bozkırda bir Anadolu masalını, sapsarı toprakların, yıllarca dile gelen efsanelerin, unutulmaz aşkların hikayesini anlatan Gönül Dağı, küçük dünyalarında büyük hayaller yeşerten Anadolu çocuklarının, tüm engellere rağmen imkansızı başarmaya çalışan 3 kuzenin yaşamından kesitleri ekranlara yansıtıyor.

Gönül Dağı’nın yeni bölümünde neler olacak:

Amcaoğulları, sıcak su ihalesi için çalışırken davalık oldukları Şilililerden kötü bir hamle gelir. Amcaoğulları başlarındaki sorunu herkesten gizler. Amcaoğulları bu zor durumdan nasıl kurtulacaktır?

Selma Öğretmen, okuldaki çocuklara laboratuvar yapmak için uğraşırken işi zorlaşmıştır. Selma Öğretmen'in azminden etkilenip ona yardım etmeye kim karar verir?

Rıfat ve Mihriban, mutlu evliliklerini sürdürmeye çalışırken Hacer'in gölgesi üzerlerindedir. Hacer'in olmayacak davranışları, Rıfat'a hangi kararları aldırmaya sevk edecektir?

Berk Atan, Semih Ertürk ve Cihat Süvarioğlu’nun başrolleri paylaştığı Gönül Dağı’nda, Ecem Özkaya, Nazlı Pınar Kaya, Ferdi Sancar, Ali Düşenkalkar, Erdal Cindoruk, Gülhan Tekin, Feyza Işık, Ege Aydan, Eser Eyüboğlu, Şebnem Dilligil, Yavuz Sepetçi, Nuri Gökaşan, Hazal Çağlar, Serkan Kuru, Hüseyin Sevimli, Çiğdem Aygün, Ulviye Karaca, Zümre Meğreli, Sait Seçkin, Güliz Aybay, Öznur Yağcı, Hande Nur Tekin, Sevilay Gültekin, Beril Karademir, Samet Arda Mercan, Ali Toptaş, Sercan İnceer, Mücahit Koçak, Cengiz Sezgin, Melis Sevinç, Eren Can Vurucu, Faruk Karagül rol alıyor.

Gönül Dağı Dizisi Ayrılan Çıkan Oyuncular

Gülhan Tekin – Günşıl

24 Eylül 2022 cumartesi akşamı yayınlanan Gönül Dağı dizisinin 69. bölümünde Günşıl karakterine hayat veren Gülhan Tekin diziden ayrıldı.

Gönül Dağı dizisinde Keriman karakterine hayat veren Çiğdem Aygün dizinin 69. bölümünde ayrıldı 72. bölümde geri döndü. Gönül dağı’nda Selami’nin eşi olan Keriman son haftalarda tiyatro çalışmalarına başlamış ve Günşıl ile birlikte eğitim almak üzere Gedelli’den ayrılmıştı. Çiğdem Aygün dizinin başından beri Keriman karakteri ile sevilen bir isimdi. Gönül Dağı Keriman Diziden Çıktı mı sorusuna evet çıkmıştı ama geri döndü diyoruz.

Gönül Dağı’nın yetmiş sekizinci bölümü, 17 Aralık Cumartesi akşamı saat 20.00’de TRT 1’de…

Gönül Dağı 78. Bölüm Fragman Linki