Gönül Dağı oyuncusuna taciz! İsyan etti

TRT 1'de yayınlanan Gönül Dağı dizisinde Dilek karakterini canlandıran 29 yaşındaki Gülsim Ali aldığı tehdit mesajlarıyla hayatının şokunu yaşadı. Genç oyuncunun başının uzun süredir dertte olduğu ortaya çıktı.

Oyuncu E.H.’nin kendisini 5 yıldan beri takip ettiğini ve sürekli cinsel içerikli mesajlar atarak taciz ettiğini söyledi.

Gülsim Ali, mahkemeye başvurup uzaklaştırma kararı çıkarmasına rağmen takıntılı hayranının tacizlerine devam ettiğini belirtti.

Oyuncu, E.H.’nin son olarak çalıştığı sete gelip ‘Senin olduğun her yere gelebilirim, kimse beni engelleyemez’ diyerek tehdit ettiğini ifade etti.

Tacizcisinin kimlik bilgilerine ulaşan oyuncu, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Genç oyuncu 5 yıldır kendisini takip eden ve cinsel içerikli mesajlar gönderen E.H. adlı tacizcisine sosyal medyadan seslendi.

Takıntılı hayranını son kez uyaran Gülsim Ali şu mesajı paylaştı;

"2016 yılından beri durmaksızın beni taciz eden E. H. Hakkında açılmış davalara rağmen taciz, cinsel içerikli hakaret dolu mesajlar ile bana rahatsızlık vermekten vazgeçmedin."

"Dava açmama, defalarca uzaklaştırma kararı almama rağmen bana ulaşmak için her yolu denemeye devam ediyorsun"

Çalıştığım setlere gidip yanındaki insanlara yalan söyleyip onları kullanarak dekorların içinden çektirdiğin fotoğraflarla "senin olduğun her yere gelebilirim, kimse beni engelleyemez" diyerek beni tehdit ediyorsun"

"Benim hakkımda, ailem, işim ve özel hayatımla ilgili ağıza alınmayacak ifadeler kullanarak bana zarar vermeye çalışıyorsun. Seni son kez uyarıyorum buna artık bir son vermelisin."

"Kullandığın bütün sahte hesapların aynı telefon ve bilgisayardan yapıldığı resmen ispat edildi, hepsinin sana ait olduğu resmi makamlarca da onaylandı. Eğer tek bir rahatsızlık daha verecek olursan senin fotoğraflarını, attığın aşağılık sapkın mesajlarını bütün şahsi bilgilerini dava dosyasıyla birlikte buradan yayınlayacağım. Birer kopyasını da memleketindeki akrabalarına, posta yoluyla ileteceğim"