TRT 1’in Cumartesi akşamlarının reyting rekortmen dizisi Gönül Dağı, 58. bölüm ile 2 Nisan Cumartesi günü evlere konuk oldu. TRT 1'in sevilen dizisi Gönül Dağı'nın 58. Bölüm Fragmanı yayınlandı. Gönül Dağı son bölüm fragmanı yayınlanmasıyla irlikte diziye Melahat ve İlhami Ferses karekterinin dahil olduğu görülüyor. Peki Gönül Dağı Melahat kimdir? Gönül Dağı Melahat’ı kim oynuyor?

Gönül Dağı Melahat kimdir?

Gönül Dağı Selami’nin ablası Melahat’ı Dilek Denizdelen oynayacak. Peki Dilek Denizdelen kimdir, nereli kaç yaşında?

Dilek Denizdelen kimdir?

Dilek Denizdelen, 21 Ocak 1973 yılında Gaziantep ilimizde dünyaya geldi. Boyu:163 cm, kilosu ise 55 kg’dır. Asıl mesleği tiyatroculuk olsa da sinema ve dizilerde de rol almıştır. 2018 yılında yayınlanan Sen Anlat Karadeniz dizisinde Telgraf Naciye karakterini canlandırmıştır.

Dilek Denizdelen’in Oynadığı Diziler

Gönül Dağı (Melahat) 2022

Sen Anlat Karadeniz (Naciye) 2018

Güneşin Kızlar 2015

O Hayat Benim 2014

Roman Havası 2014

Dilek Denizdelen’in Oynadığı Filmler

Mucize 2 Aşk 5 Aralık 2019

Aşka Geldik 30 Kasım 2017

Vezir Parmağı 24 Ocak 2017 (Leyla hatun)

Mucize 1 Ocak 2015 (Rınde)