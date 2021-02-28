Gönül Dağı izleyenlerinden senaristlere çağrı: Daha fazla olmalı

Cumartesi akşamları TRT1 ekranında yayınlanmakta olan Gönül Dağı dizisi, 18 bölümü geride bıraktığı. Başladığı günden bugüne kadar izleyicilerini mutlu eden ve duygudan duyguya sürükleyen dizi, geniş bir hayran kitlesine sahip. İki haneli reytingleriyle de bu sezonun en başarılı yapımlarından birisi olan Gönül Dağı, sevginin gücünü sergileyen bölümleri ile kendisine hayran bırakmaya devam ediyor.

Berk Atan ve Gülsim Ali İlhan’ın başrollerinde yer aldığı dizinin en sevilen isimleri olmuş durumda… Dilek ve Taner’in yanı sıra, Cemile ile Veysel, Asuman ile Ramazan ve Zahide ile Sefer Gönül Dağı hayranlarının büyük ilgi gösterdiği dizi çiftleri…

Bu çiftlere bir yenisi daha eklenmesini ise izleyiciler sabırsızlıkla bekliyor. Utku Ateş’in oynadığı Serdar ile Zümre Meğreli’nin oynadığı Elif karakterlerini birbirlerine çok yakıştıran dizi hayranları, onların sahnelerini izlemekten de heyecan duyuyor. Ancak senaristlere bir mesaj yollayan Gönül Dağı izleyicileri, “Serdar ve Elif’i sadece iki dakika izledik. Fragmanda da gözlerimiz onları aradı. Sevenleri de çok, sahnelerini en azından artırsanız” diye yorum bıraktı. Birçok dizi hayranı da benzer bir görüşe sahip.

Serdar karakteri üzerinden 18.bölümde Reşat Nuri Gültekin’in “Acımak” isimli romanına vurgu yapılan sahnede buluşan Elif ve Serdar’ın yakınlaşması bakalım bu kitap üzerinden olacak mı? Elif hemşire, Serdar’a iğne yapıyor. Sonraki iğnesi 3 ay sonra olacak. Serdar diyor ki, “Vedalardan daha zoru, veda etmek zorunda olduğunu bilmekmiş. Hayatta bir kez bile sevdiklerine veda etmemiş birisi bunu anlayamaz..."

Serdar ile Elif sahnelerinin artmasını dört gözle bekleyen dizinin takipçileri, sosyal medya üzerinden senaristlere bu konuda binlerce yorum yaparak mesaj yollamayı ihmal etmiyor. Bazı izleyiciler ise Asuman ile Ramazan’ın sahnelerinin azlığından da yakındı.