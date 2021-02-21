Gönül Dağı dizisindeki bir karakter izleyicinin gönlünü kazandı! 'Helal Olsun' dedirtti

TRT1 ekranında izleyicilerle Cumartesi akşamları buluşmakta olan Gönül Dağı dizisinde Çaycı Rıfat karakteri, dizinin hikayesinde fazla bir rolü olmasa da zaman zaman ortaya çıkıyordu. Ancak genelde izleyicilerin pek de hoşlanmadığı bir karakterdi.

Hüseyin Sevimli’nin başarıyla canlandırdığı Çaycı Rıfat, 17. bölümde ise dizi hayranlarından kocaman bir aferin aldı… Fikret ve adamlarının dolmuşçu Sefer’i ilçe girişinde kıstırdığını herkese yayan ve birçok adam toplayıp Sefer’e yardıma gitmelerini sağlayan Rıfat, dün yayınlanan bölümde izleyicilerin gözüne girmeyi başardı.

Dizi hayranlarının çok beğendi bir sahne ortaya çıktı. Bu beğeninin ardında da “Omuz omuza veren millet” ifadesi genel resmi en iyi anlatan durumdu. Fikret ve adamları yol kesti, Sefer’e feci bir dayak atmak niyetindeydi. Sefer ise “Elimi bile kaldırmayacağım” diyerek Zahide konusunda geri adım atmayacağını söyledi.

Fikret tam adamlarını Sefer’in üzerine salmıştı ki, ilçeden toplanan konvoy yetişti. Taner, Ramazan, Veysel ile birlikte o grupta Rıfat da Sefer’in yanındaydı… Çaycı Rıfat karakterine dizinin hayranları güzel sözlerle göndermeler yaptı.

“Kellerin Rıfat favorim oldun, helal sana. Sefer abi kırmızı çizgimizdir” şeklinde yorum yapan Gönül Dağı hayranları, Sefer’in kıstırılacağını öğrenince Rıfat’ın sinirlenişini de akıllarına yazdı.

Bir dizi hayranı duygularını şu sözlerle ifade etti:” Sefer’i kıstıracaklarını öğrenince Rıfat’ın o sinirlenişi… Herkesin Sefer’i kurtarmak için seferber olması.. Kısacası düştüm bu sahneye.. Ramazan bütün ciddiyetimi bozdun ya “ne bakıyon Fikret, hiç mi omuz omuza vermiş millet görmedin” en azından yetiştikleri kısmı gelecek bölüme bırakmadılar.”

“Adamsın adam Rıfat” diye tempo tutan mesajlar paylaşan izleyiciler, bu sahne ile birlikte senaristler Rıfat karakteri ile izleyicinin arasını da düzeltmiş oldu.