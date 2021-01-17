Gönül Dağı dizisinde şoke eden karar

TRT 1 ekranlarında Cumartesi akşamları yayınlanmakta olan Gönül Dağı dizisi o kadar çok sevildi ki, tüm halk kesimlerinden güçlü destek gördü. Kamu yayıncısı adına da vatandaşların dilek ve temennilerine karşılık gelen, buram buram Anadolu kokan bir dizinin ekrana gelmesi büyük takdir topladı. Berk Atan ve Gülsim Ali İlhan’ın başolünde yer aldığı dizinin ilk 11 bölümü de çok sevildi, izleyici hep övdü ve güçlü desteğini de reytinglerde tüm kategorilerde birinci yaparak gösterdi.

Ancak 12. bölümde bir sahne vardı ki, işte o sahne izleyicinin yüreğini sızlattı, senaristlere isyan ettirdi ve bir dizinin daha Türk klişe senarist oyunlarına alet edilmesine neden oldu. Bu sahne Ferdi Sancar’ın canlandırdığı Sefer ile Ecem Özkaya’nın hayat verdiği Zahide’nin evlenip mutlu olma hayallerinin içine senaristlerin heyecan olsun diye ortaya attıkları, Ruhi Sarı’nın canlandırdığı eski eş Fikret’in gelişiydi…

Ruhi Sarı son derece başarılı bir oyuncu ve bulunduğu her projeye de değer katan bir isim. Gönül Dağı dizisinde ise canlandırdığı Fikret karakteri ile şimdiden izleyiciler tarafından olumsuz yorumlara maruz kalmaya başladı. Dizide Sefer ve Zahide’nin mutlu bir yuva kurmasının önünde engel olan Fikret karakterinin gelişi, sosyal platformlarda izleyicilerin tepkileriyle karşılaştı.

Ruhi Sarı'nın gelmesi sonrası Sefer'in kararı

İlk defa bir diziye bu kadar güçlü şekilde bağlanan dizi hayranları, Sefer ve Zahide aşkının tam da ortasına dalan Fikret karakterinin bir aşkı yerle bir etmesinden son derece mutsuz oldu.

“Bu kadar insanın önünde soruyorum sana, bana bir şans daha verir misin?” Fikret’in bu sözleri, Sefer’in gönül kırıklığı ve arkasına bakmadan kapıdan çıkıp gitmesi izleyicilerin yüreklerine dert oldu. Dizinin hayranları sosyal medyada ortalığı yıktı desek yanlış olmaz….

Ferdi Sancar, Sefer’in garipliğini ve gönlünün nasıl yaralandığını o kadar güzel canlandırdı ki, TRT1 ekranlarında birçok izleyici o anlarda gözyaşı döktü.