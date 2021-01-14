Gönül Dağı dizisinde dikkat çeken karar

Cumartesi akşamlarının sevilen dizilerinden Gönül Dağı, yine ekranda fırtına gibi esmeye geliyor. Şimdiye kadar yayınlanan 11 bölümü ile büyük ilgi gören, tüm kategorilerden izleyicilerin ilgi gösterdiği dizinin reyting sonuçları da çok başarılı geliyor. Berk Atan ve Gülsim Ali İlhan’ın başrollerinde yer aldığı dizinin, yan karakterleri de çok etkili ve başarıda büyük pay sahibi…

Dizinin 16 Ocak Cumartesi akşamı yayınlanacak olan 12. yeni bölümünde neler yaşanacağı merakla bekleniyor. Alınan yeni kararların damga vuracağı yeni bölümde Taner ve Dilek barışacak mı?

Sefer ve Zahide’yi bekleyen sürpriz dikkat çekecek. Sapsarı toprakların, yıllarca dile gelen efsanelerin, unutulmaz aşkların hikayesi Gönül Dağı’nın 16 Ocak Cumartesi akşamı saat 20.00’de yayınlanacak olan yeni bölümünde neler olacak?

İşte tüm detaylar:

Taner ve Dilek’in ayrılığı herkesi beklenmedik derecede şaşırtır ve üzer. En çok da Ramazan, Veysel ve Cemile’yi. Onlar bu ayrılığı kabul etmezler ve ikiliyi barıştırmak için romantik bir plan hazırlarlar. Bu planın sonunda Taner ve Dilek barışabilecek midir?

Sefer, Zahide’yi isteme konusunu Taner’e açar, müsaade ister. Sefer, Taner ve ailesinin müsaadesiyle isteme hazırlıklarına başlar. İsteme günü geldiğinde Sefer ve Zahide’yi hangi sürpriz beklemektedir?