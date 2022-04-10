  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Canlı Yayın
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Medya Gönül Dağı dizisinde ders niteliğinde sahne
Medya

Gönül Dağı dizisinde ders niteliğinde sahne

Toplumda küfür ve kötü söz kullanımı önemli bir sorun olarak ön plana çıkarken, TRT 1'de yayınlanan Gönül Dağı dizisinde KADEM'in Küfürsüz Hayat Mümkün kampanyasına yer verildi.

Yeniakit Publisher
2022-04-10 14:15:00 - 2022-04-10 14:15:18

TRT 1 ekranlarında severek izlenen Gönül Dağı dizisinin bu akşamki bölümünde KADEM öncülüğünde 2 yıldır devam eden Küfürsüz Hayat Mümkün kampanyasına yer verildi.

Dizide Ulviye Karaca'nın canlandırdığı Gülsüm Öğretmen karakteri, kasabasındaki erkekleri bir araya toplayarak adeta ders niteliğinde öğütler verdi.

Söz konusu sahnede, "Birbirimize karşı biraz daha saygılı olmamız kafi. Biz bugün bizden sonrakilere örnek teşkil ediyoruz. Gerek elimizle, gerek dilimizle bunu muhafaza edebilmemiz gerekir. Benim sizden ricam kelimelerimiz özenle seçerek güzel cümlelerle birbirimizle konuşmamız. Birlikte başarabiliriz bunu. Dinlediğiniz için teşekkür ederim" denildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay