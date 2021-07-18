TRT 1 ekranlara getirdiği kaliteli yapımlarla dikkatleri çekiyor. Bu sezon izleyiciyle buluşan Gönül Dağı, Türk aile yapısına uygun yapısıyla milyonların beğenisini kazandı. Dizi 30.bölümüyle sezon finali yapmıştı. Ancak kurban bayramı sebebiyle dizinin özel bölümünün yayımlanacağı açıklandı. Peki, Gönül Dağı bayram özel bölümü ne zaman?

Gönül Dağı bayramda var mı? Gönül Dağı bayramda ne zaman hangi gün var?

Gönül Dağı dizisinin bayram özel bölümü 20 Temmuz Salı akşamı 20.00’de ekranlara gelecek. Dizinin yeni sezon bölümlerinin ise eylül ayında ekranlara gelmesi bekleniyor. Öte yandan bayram özel bölümünde dizide Zerrin Sümer de yer alacak. Sümer, Dürdane karakterini oynayacak.

Gönül Dağı gerçek hikaye mi?

Gönül Dağı dizisinin konusu merak ediliyor. Gönül Dağı, Anadolu’da şirin bir kasabada yaşayan üç kuzenin hayatlarını, hikayelerini konu alıyor. Dizi konusunun gerçek bir hayat hikayesinden alınıp alınmadığı merak ediliyor. Dizinin konusu ‘Bozkırın kalemi’ olarak tanınan ünlü yazar Mustafa Çiftçi’nin gün yüzüne çıkmamış öykülerinin senaryolaştırılmış halidir.