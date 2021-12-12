Gönül Dağı 44. fragman yayınlandı

Gönül Dağı 44. bölüm fragmanı izlenmek için yayında. 11 Aralık Cumartesi akşamında TRT 1 ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı son bölümünde; Ramazan ve Asuman iyice çıkmaza girmiştir.

İkisi için de umutlar iyice tükenmişken beklenmedik biri devreye girer.

Yıllar sonra oğluna kavuşan Döndü, Kenan için bir hayır yapmak ister. Cemile’nin bunu Yağmur için sanmasıyla oluşan yanlış anlama, Döndü, Cemile ve Veysel arasındaki ilişkiyi nasıl etkileyecektir?

Uçan arabayı yetiştirmeye çalışan Taner, Veysel ve Ramazan çizimleri yapacak birine ihtiyaç duyarlar. Ramazan’ın Asya’yı getirmesiyle çözülen problemin sonucunda amcaoğulları başarılı olabilecek midir?