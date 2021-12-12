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Medya Gönül Dağı 44. fragman yayınlandı
Medya

Gönül Dağı 44. fragman yayınlandı

Gönül Dağı dizisi 44. bölüm fragmanı yayınlandı. Gönül Dağı'nın bu hafta yayınlanacak yeni bölümünde neler yaşanacak? Gönül Dağı 18 Aralık 2021 Cumartesi akşamı TRT 1'de yayınlanacak.

Yeniakit Publisher
2021-12-12 07:04:00 - 2021-12-12 07:13:47

Gönül Dağı 44. bölüm fragmanı izlenmek için yayında. 11 Aralık Cumartesi akşamında TRT 1 ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı son bölümünde; Ramazan ve Asuman iyice çıkmaza girmiştir.

İkisi için de umutlar iyice tükenmişken beklenmedik biri devreye girer.

Yıllar sonra oğluna kavuşan Döndü, Kenan için bir hayır yapmak ister. Cemile’nin bunu Yağmur için sanmasıyla oluşan yanlış anlama, Döndü, Cemile ve Veysel arasındaki ilişkiyi nasıl etkileyecektir?

Uçan arabayı yetiştirmeye çalışan Taner, Veysel ve Ramazan çizimleri yapacak birine ihtiyaç duyarlar. Ramazan’ın Asya’yı getirmesiyle çözülen problemin sonucunda amcaoğulları başarılı olabilecek midir?

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