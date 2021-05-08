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Spor Göndermeli gol sevinci
Spor

Göndermeli gol sevinci

Ankaragücü'nün Fenerbahçe ile oynadığı mücadelede Ankara ekibi erken golle öne geçti. Alper Potuk'un gol sevinci dikkatleri çekti.

Yeniakit Publisher
2021-05-08 22:09:00 -
Göndermeli gol sevinci

Fenerbahçe, Süper Lig'in 40. haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü ile karşı karşıya geldi.

Ankaragücü 3. dakikada Alper Potuk'un golüyle 1-0 öne geçerken attığı gol sonrasında kameralara koşan Fenerbahçe'nin eski oyuncusu, "Sus" işareti yaptı ve sevincini yaşadı.

Potuk, 2013'te Eskişehirspor'dan transfer olduğu Fenerbahçe'de 7 sezon oynamış ve sezon başında bedelsiz olarak Ankaragücü'nün yolunu tutmuştu.

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