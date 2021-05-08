Göndermeli gol sevinci
Ankaragücü'nün Fenerbahçe ile oynadığı mücadelede Ankara ekibi erken golle öne geçti. Alper Potuk'un gol sevinci dikkatleri çekti.
Fenerbahçe, Süper Lig'in 40. haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü ile karşı karşıya geldi.
Ankaragücü 3. dakikada Alper Potuk'un golüyle 1-0 öne geçerken attığı gol sonrasında kameralara koşan Fenerbahçe'nin eski oyuncusu, "Sus" işareti yaptı ve sevincini yaşadı.
Potuk, 2013'te Eskişehirspor'dan transfer olduğu Fenerbahçe'de 7 sezon oynamış ve sezon başında bedelsiz olarak Ankaragücü'nün yolunu tutmuştu.