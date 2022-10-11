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Spor Gönderilecekti, şimdi kıymete bindi!
Spor

Gönderilecekti, şimdi kıymete bindi!

Sezon başında kadrosuna önemli takviyeler yapan Galatasaray'da sağ bek oyuncusu Sacha Boey'in geleceği merak ediliyordu. Sarı - kırmızılılara geçtiğimiz sezonun başında 1 milyon euro bedelle transfer olan ancak yaşadığı sakatlıklar nedeniyle bir türlü isteneni veremeyen Boey, bu sezona ise fırtına gibi başladı. Gösterdiği performansla dikkatleri üzerine toplayan genç yıldız, Real Madrid ve Liverpool gibi dünya devlrini peşine taktı...

Yeniakit Publisher
2022-10-11 12:11:00 -
Gönderilecekti, şimdi kıymete bindi!

Sezon başında kadrosuna önemli takviyeler yapan Galatasaray'da sağ bek oyuncusu Sacha Boey'in geleceği merak ediliyordu. Sarı - kırmızılılara geçtiğimiz sezonun başında 1 milyon euro bedelle transfer olan ancak yaşadığı sakatlıklar nedeniyle bir türlü isteneni veremeyen Boey, bu sezona ise fırtına gibi başladı. Gösterdiği performansla dikkatleri üzerine toplayan genç yıldız, Real Madrid ve Liverpool gibi dünya devlrini peşine taktı...

Yaztransfer döneminde yaptığı transferlerle adından söz ettiren Galatasaray'da dikkat çeken hamlelerden biri de Lyon'dan kadroya katılan Leo Dubois'ydı... Sezon başı hazırlık kampında sakatlanan Dubois yerine kadroda düşünülmeyen Sacha Boey forma şansı bulmuş ve genç yıldız gösterdiği performansla takımda kalmayı başarmıştı.

Bu sezon gösterdiği başarılı performansla camianın büyük beğenisini toplayan Sacha Boey, takımın vazgeçilmezleri arasındaki yerini almıştı.
Sezon başında ayrılmasına kesin gözüyle bakılan ancak 3. haftada oynanan Trabzonspor maçı sonrasında takımda kalacağı kesinleşen Boey için sıcak bir gelişme yaşandı.
İtalyan basınından Calciomercato'nun haberine göre; Liverpool ve Real Madrid, Galatasaray'ın sağ bek oyuncusu Sacha Boey için harekete geçti.
İki kulübün de oyuncuyu kadroya katmak için planlamasını yaptığı ve kısa süre içerisinde Galatasaray'ın kapısını çalacağı ifade edildi.
Bu sezon Galatasaray formasıyla 8 resmi maça çıkan Boey, 1 asist yaptı.

 


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