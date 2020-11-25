Goncagül Sunar kimdir nerelidir? Goncagül Sunar Payitaht Abdülhamid
Payitaht Abdülhamid dizisiyle Osmanlı Sultanı II. Abdülhamid Han’ın dönemindeki siyasi olayları objektif bir şekilde izleyiciye yansıtılmakta. Dizide Sultan II. Abdülhamid’in üstün zekası sayesinde Osmanlı düşmanı iç ve dış yapıların ne denli çaresiz kaldıkları da gözler önüne serilmekte. Payitaht Abdülhamid’e yeni oyuncular da katılmayı sürdürüyor. Payitaht Abdülhamid’e katılan isimler arasında Goncagül Sunar da olduğu söyleniyor. Peki Goncagül Sunar kimdir, nerelidir? Goncagül Sunar hangi dizi ve filmlerde oynadı?
Osmanlı İmparatorluğu'nun 34. padişahı olan Sultan II. Abdülhamid Han, 113. İslam halifesi ve Sultan Abdülmecid'in oğludur. 22 Eylül 1842 yılında hayata gözlerini açan II. Abdülhamid, 10 Şubat 1918 senesinde ise vefat etmiştir. TRT 1’de büyük bir beğeni ile izlenen Payitaht Abdülhamid dizisi, Sultan Sultan II. Abdülhamid dönemini konu almaktadır. Dizi bu sezonda reyting almaktadır. Payitaht Abdülhamid dizisine iddiaya göre, Goncagül Sunar da katıldı. Peki Goncagül Sunar kimdir, nerelidir?
Goncagül Sunar kimdir?
Goncagül Sunar, 17 Eylül 1970 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. “Mahallenin Muhtarları” dizisinde Fadime’nin arkadaşı olarak ve Asmalı Konak dizisindeki hizmetçi Hayriye ve Çemberimde Gül Oya dizisindeki şarkıcı Canan karakterleriyle tanınır. 1991’de Şahika Tekand ve Studio Oyuncuları topluluğu ile sanat hayatına başlayan Goncagül Sunar, Mahallenin Muhtarları dizisiyle de izleyicisiyle buluştu. Çağan Irmak’la çalışan sanatçı, sinema ve dizi filmlerde rol aldı. Türkçe sözlü beste yapan ve şarkılara uygun etkili sesiyle folk-rock türünde bir albüm hazırlayan sanatçı, gitar dersleri de almıştır.
Goncagül Sunar hangi dizi ve filmlerde oynadı?
Ahh İstanbul – 2006
Fırtına – 2006
Döngel Karhanesi – 2005
O Şimdi Mahkum – 2005
Güz Yangını – 2005
Çemberimde Gül Oya – 2004
Asmalı Konak (Hayat) – 2003
Asmalı Konak – 2002
Abuzer Kadayıf – 2000
Filler ve Çimen – 2000
Günaydın İstanbul Kardeş – 1999
Küçük Bey – 1994
Mahallenin Muhtarları – 1992