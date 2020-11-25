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Biyografi Goncagül Sunar kimdir nerelidir? Goncagül Sunar Payitaht Abdülhamid
Biyografi

Goncagül Sunar kimdir nerelidir? Goncagül Sunar Payitaht Abdülhamid

Payitaht Abdülhamid dizisiyle Osmanlı Sultanı II. Abdülhamid Han’ın dönemindeki siyasi olayları objektif bir şekilde izleyiciye yansıtılmakta. Dizide Sultan II. Abdülhamid’in üstün zekası sayesinde Osmanlı düşmanı iç ve dış yapıların ne denli çaresiz kaldıkları da gözler önüne serilmekte. Payitaht Abdülhamid’e yeni oyuncular da katılmayı sürdürüyor. Payitaht Abdülhamid’e katılan isimler arasında Goncagül Sunar da olduğu söyleniyor. Peki Goncagül Sunar kimdir, nerelidir? Goncagül Sunar hangi dizi ve filmlerde oynadı?

Yeniakit Publisher
2020-11-25 16:26:00 - 2020-11-25 16:31:14
Goncagül Sunar kimdir nerelidir? Goncagül Sunar Payitaht Abdülhamid

Osmanlı İmparatorluğu'nun 34. padişahı olan Sultan II. Abdülhamid Han, 113. İslam halifesi ve Sultan Abdülmecid'in oğludur. 22 Eylül 1842 yılında hayata gözlerini açan II. Abdülhamid, 10 Şubat 1918 senesinde ise vefat etmiştir. TRT 1’de büyük bir beğeni ile izlenen Payitaht Abdülhamid dizisi, Sultan Sultan II. Abdülhamid dönemini konu almaktadır. Dizi bu sezonda reyting almaktadır. Payitaht Abdülhamid dizisine iddiaya göre, Goncagül Sunar da katıldı. Peki Goncagül Sunar kimdir, nerelidir?

Goncagül Sunar kimdir?

Goncagül Sunar, 17 Eylül 1970 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. “Mahallenin Muhtarları” dizisinde Fadime’nin arkadaşı olarak ve Asmalı Konak dizisindeki hizmetçi Hayriye ve Çemberimde Gül Oya dizisindeki şarkıcı Canan karakterleriyle tanınır. 1991’de Şahika Tekand ve Studio Oyuncuları topluluğu ile sanat hayatına başlayan Goncagül Sunar, Mahallenin Muhtarları dizisiyle de izleyicisiyle buluştu. Çağan Irmak’la çalışan sanatçı, sinema ve dizi filmlerde rol aldı. Türkçe sözlü beste yapan ve şarkılara uygun etkili sesiyle folk-rock türünde bir albüm hazırlayan sanatçı, gitar dersleri de almıştır. 

Goncagül Sunar hangi dizi ve filmlerde oynadı?

Ahh İstanbul – 2006

Fırtına – 2006

Döngel Karhanesi – 2005

O Şimdi Mahkum – 2005

Güz Yangını – 2005

Çemberimde Gül Oya – 2004

Asmalı Konak (Hayat) – 2003

Asmalı Konak – 2002

Abuzer Kadayıf – 2000

Filler ve Çimen – 2000

Günaydın İstanbul Kardeş – 1999

Küçük Bey – 1994

Mahallenin Muhtarları – 1992

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