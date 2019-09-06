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Gömülü diş ameliyatı sonrası dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?

Diş üzerinde yapılan operasyonların birçoğu ameliyat mantığı taşır. Ağız içerisindeki hasarlı bölge uyuşturulur ve operasyon gerçekleştirilir. Ameliyat mantığı taşıyan kısmı ise, açılan bölgenin dikişle kapatılmasıdır. Peki ama bu operasyonlarda nelere dikkat edilmelidir?

06 Eylül 2019 Cuma 17:42
Gömülü diş ameliyatı sonrası dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?

Gömülü dişlerin alınması ve alınmaması hala tartışma konusu olsa da, bazı durumlarda dişin o bölgeden çıkarılması gerekir. Çıkarılması ise bir hayli zordur.

İstenen bölge uyuşturulduktan sonra, deri açılarak dişe ulaşılır. Diş parçalar halinde bölgeden çıkarılır. Bu esnada takdir edersiniz ki birçok hücre ölümü ve hasar meydana gelir. Bundan kaynaklı ameliyat denmektedir. En son işlem olarak da dikiş atılır.

Hasta ilk başta ağrı ve sızı duymasa da, ilerleyen süreçlerde, uyuşturucunun etkisinin geçmesiyle, acı duymaya başlayacaktır. Fakat bu acı çok büyük değildir. Uzmanlar gereken ve zorlu geçen operasyonlar için önlem alır ve ilaç takviyesi verirler.

Bazı süreçler, hastanın diş yapısı ve dişin çıkarılma sürecine göre farklılık gösterebilir. Peki ama sonrasında ne yapılmalı?,

Gömülü diş ameliyatı sonrası dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?

  • Ağız çalkalama sularından ilk 24 saat uzak durulmalıdır.
  • Gazlı içecekler ve sigara uzun bir süre tüketilmemelidir.
  • Çok sıcak ve çok soğuk içecekler içilmemelidir.
  • Dudakları kaldırarak dikişe bakılmamalıdır. Mümkünse birkaç saat o bölge oynatılmamalıdır.
  • 12-18 saat boyunca, 10'ar dakika arayla dışarıdan buz uygulaması yapılması gerekir.

Diş sağlığı açısından dikkat edilmesi gerekenler

  • İkinci gün tuzlu su ile gargara yapılarak iltihap oluşumu önlenebilir.
  • Birkaç gün boyunca, çiğnemek yerine direkt yutabileceğiniz yiyecekleri ya da yumuşak gıdaları tüketin.
  • Dişleri fırçalamaya özen gösterin. Fakat ameliyatlı kısma yaklaşmadan ve dikkatli bir biçimde fırça kullanın.
  • Beklenmedik bir kanama, şişlik, ateş çıkması ve benzer konularla karşılaştığınızda, doktorunuza başvurun.
  • İlk ve 4.ayda kontrol amaçlı olarak tekrar doktunuza başvurunuz.

Morarma meydana gelir mi?

Genellikle bir hafta gibi bir süreçte aşamalı olarak ortadan kaybolabilen şişlik ve hatta operasyon bölgesi ve çevresinde renk değişimleri görülebilir. Operasyonun ardından ilk 12-18 saat buz uygulaması yapılması şişliğin kontrolüni sağlar ve en aza indirilmesi açısından çok yararlı bir uygulamadır.

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Haber Tarihi: 06 Eylül 2019 Cuma 17:42
  1. gömülü diş ameliyatı sonrası dikişler
  2. diş çekimi sonrası iyileşme süreci
  3. 20 lik diş çekimi sonrası iltihap
  4. gömülü 20 lik diş çekimi sonrası ağrı ne kadar sürer
  5. diş çekimi sonrası oluşan boşluk
  6. diş çekimi sonrası çene kemiği ağrısı
  7. 20 lik diş çekimi sonrası şişlik kaç gün sürer
  8. 20 lik diş çekimi sonrası oyuk
  9. diş çekimi sonrası dikkat edilmesi gerekenler
  10. diş ameliyatı sonrası kanama
  11. diş ameliyatı sonrası gargara
  12. diş ameliyatı sonrası dikiş
  13. diş ameliyatı sonrası dikiş alma
  14. diş ameliyatı sonrası dikişlerin alınması
  15. diş ameliyatı sonrası iltihap
  16. dikişlerin alınması acıtır mı

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