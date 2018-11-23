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Gömlekteki küf lekelerinden böyle kurtulun!

Gömleklerdeki küf lekelerinden kurtulmak için işte yapmanız gerekenler...

23 Kasım 2018 Cuma 23:45
Gömlekteki küf lekelerinden böyle kurtulun!

Özellikle de üzerimize sık sık giydiğimiz gömlek gibi kıyafetlerin küflenmesi kabus niteliğinde olabilir. Ancak gömleklerde oluşan küf lekelerinden kurtulmak için evlerde uygulanabilecek çok basit ve kolay yöntemler mevcuttur. Bu yöntemleri uygulayabilmek için bir miktar çamaşır suyu, amonyaklı su, limon suyu, tuz, lizol, fırça ve kullanabilirsiniz.

ÇAMAŞIR SUYU İLE TEMİZLEME

Çamaşır suyu kullanırken küf lekesi oluşan gömleğinizin rengine dikkat etmelisiniz. Eğer beyaz renk bir gömlek ise ağartıcı özellikli olan çamaşır sularından kullanmanız çok daha etkili bir sonuç almanızı sağlayacaktır. Ancak renkli gömlekler için de uygun çamaşır sularını kullanabilirsiniz. Bu yöntem için öncelikle küf lekesi olan gömleğinizi balkon gibi evin dışında olan bir alanda kuru bir fırça yardımı ile fırçalayın. Ardındangömleğinizin rengine uygun çamaşır suyundan 2 yemek kaşığı ve 1 bardak su ölçüsünde çamaşır suyunu inceltin. İnceltilmiş çamaşır suyunu lekenin üzerine dökün. Hafif hafif fazla bastırmadan gömleği çitileyin. Yıkama talimatlarına uygun şekilde makine de yıkayın.

LİMON SUYU VE TUZ İLE TEMİZLEME

İlk olarak yumuşak kıllı bir fırça ile evin dışında bir yerde gömleğin üzerindeki küf lekelerini fırçalayın. Fırçaladıktan sonra küf lekesinin genişliği ile orantılı bir miktar limon suyunu lekenin üzerine dökün. Daha sonra üzerini kaplayacak kadar tuz koyun. Mümkünse güneş ışıkları altında kurumaya bırakın. Kuruduktan sonra küf lekesi olan bölgeyi duralayın ve benzer renkler ile birlikte yıkayın.

AMONYAKLI SU İLE TEMİZLEME

Amonyaklı su özellikle küf lekeleri üzerinde oldukça etkili bir madde olduğu için küf lekesi oluşan gömleklerinizi amonyaklı su ile yıkadığınızda küf lekesinden eser kalmaz.

Haber Tarihi: 23 Kasım 2018 Cuma 23:45
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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