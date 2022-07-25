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Spor Gomis'ten Mustafa Muhammed açıklaması
Spor

Gomis'ten Mustafa Muhammed açıklaması

Galatasaray'ın tecrübeli yıldızı Bafetimbi Gomis, Nantes'ın satın alma opsiyonuyla kiraladığı Mostafa Mohamed hakkında açıklamalarda bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-07-25 03:21:00 -
Gomis'ten Mustafa Muhammed açıklaması

Fransız basınına açıklamalarda bulunan Gomis, Mısırlı golcü için şu ifadeleri kullandı:

"Nantes güzel bir işin kokusunu aldı. Mohamed istekli ve sevgiye ihtiyacı olan bir futbolcu. Bu sevgiyi ona verirseniz, size karşılığını verir."

Mostafa Mohamed'i teknik açıdan da değerlendiren Gomis, "Boşlukları iyi değerlendiren ve mücadeleden asla çekinmeyen bir oyuncu. Kalitesini en iyi kale önünde gösteriyor. Güçlü vuruşlarına ek olarak savunma bloğunu nasıl dağıtacağını da biliyor" şeklinde konuştu.

24 yaşındaki futbolcuyu 250 bin euro'ya kiralayan Nantes, Mohamed'in bonservisini almak isterse Galatasaray'a 5 milyon 750 bin euro ödeyecek.

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