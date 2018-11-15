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Gomis'tan Albayrak'a cevap!

Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak'ın 'paragöz' suçlaması yaptığı Bafetimbi Gomis, "Zamanı gelince konuşacağım" dedi.

15 Kasım 2018 Perşembe 23:16
Gomis'tan Albayrak'a cevap!

Bafetimbi Gomis, Abdurrahim Albayrak'ın hakkında yaptığı açıklamalara kısa bir cevap verdi.

Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak'ın Bafetimbi Gomis hakkında yaptığı açıklamalar gündeme oturdu. Gomis'in Galatasaray'da para krizi yarattığını ve sözleşmesini uzatmak için 5 milyon euro istediğini iddia eden Albayrak, Fransız futbolcuyu "paragöz" olmakla suçladı.

"Sezon devam ediyor, konuşacağım"

Albayrak'ın açıklamalarının ardından gözlerin çevrildiği Gomis ise hakkında söylenen sözler için "Sezon devam ediyor, konuşacağım zaman gelecek ancak şimdi değil" ifadelerini kullandı.

Gomis'in kısa bir süre içerisinde kendisine ait Instagram hesabından konuyla ilgili bir açıklama yapması ve Albayrak'ın iddialarına cevap vermesi bekleniyor.

Haber Tarihi: 15 Kasım 2018 Perşembe 23:16
  1. Gomis
  2. Galatasaray

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