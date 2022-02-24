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Spor Gomis'in tek rakibi Ronaldo!
Spor

Gomis'in tek rakibi Ronaldo!

Galatasaray'ın 1.5 yıllık anlaşma imzaladığı Bafetimbi Gomis, kendi yaş grubunda en fazla yıllık ücret kazanan oyunculardan biri. Bafetimbi Gomis'in iki rakibi bulunuyor. Biri Cristiano Ronaldo diğeri ise Gignac.

Yeniakit Publisher
2022-02-24 16:03:00 -
Gomis'in tek rakibi Ronaldo!

Galatasaray'ın 1.5 yıllık anlaşma imzaladığı Bafetimbi Gomis, kendi yaş grubunda en fazla yıllık ücret kazanan oyunculardan biri. Bafetimbi Gomis'in iki rakibi bulunuyor. Biri Cristiano Ronaldo diğeri ise Gignac.

6 Ağustos'ta 37 yaşına girecek olan Bafetimbi Gomis kendi yaş grubunda dünyanın en çok kazanan ikinci futbolcusu olacak.

Gelecek sezon 1 milyon 750 bin euro'ya oynayacak olan 37 yaşındaki Gomis'ten daha fazla kazanacak 1985 ve öncesi doğumlu iki oyuncu olacak. Meksika'nın Tigres takımında 4.5 milyon dolara oynayan Gignac ve Cristiano Ronaldo. Ronaldo hali hazırda ManU'dan 30 milyon euro alıyor.

Mbokani (Kuwait SC) 1.2 milyon euro

Raul Albiol (Villareal) 800 bin euro

Mandanda (Marsilya) 640 bin euro

Gomis'in yaş grubunda hali hazırda kendisinden daha fazla kazanan Luka Modric (Real Madrid), Burak Yılmaz (Lille), Fernandinho (M.City), Ochoa (America) ve Negredo'nun (Cadiz) sözleşmeleri ise sezon sonunda bitiyor.

 

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