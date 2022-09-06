Gomis ve Seferovic'den maç yorumu

Spor Toto Süper Lig'in 5'inci haftasında Galatasaray, kendi sahasında Gaziantep FK'yı 2-1 mağlup etti.

Sarı-kırmızılı takımın gollerini 36'ncı dakikada Gomis ve 90+1'inci dakikada Kitsiou kendi kalesine attı. Deplasman ekibinin golü ise 27'nci dakikada Sagal'dan geldi. Galatasaray'da Abdülkerim Bardakcı, 45'inci dakikada kırmızı kartla oyun dışında kalarak takımını 10 kişi bıraktı.

Gomis: Galatasaray için her şeyi vermek istiyorum

Karşılaşmanın ardından konuşan Bafetimbi Gomis, "Sene başından beri taraftarlarımız hep yanımızda oldular. Geçen sene çok farklıydı, bu sene daha farklı yola devam ediyoruz. Şampiyon olmak istiyoruz. Bu forma için savaşmaya devam edeceğiz. Çok mutluyum. 3 sene sonra geri geldim ve tekrar burada oynuyorum. Yaşımla beraber çok kolay olmasa da Galatasaray için her şeyi vermek istiyorum. Galatasaray gibi duyguları size çok fazla veren bir takımda oynadığım için çok şanslıyım" diye konuştu.

Seferovic: Yapmamız gerekeni yaptık

İkinci golde pozisyonun içindeki kahraman olan Haris Seferovic, "Gol atmak çok önemliydi. Takım olarak 3 puanı aldık ve hep birlikte en iyi şekilde gerçekleştirdik. Kırmızı karttan sonra zor bir karşılaşmaydı ancak yapmamız gerekeni yaptık ve 3 puanı aldık" dedi.