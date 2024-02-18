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Spor Golünü atan Serdar Dursun, sabah namazına Eyüb'e gitti
Spor

Golünü atan Serdar Dursun, sabah namazına Eyüb'e gitti

Yeniakit Publisher
2024-02-18 11:46:00 -
Golünü atan Serdar Dursun, sabah namazına Eyüb'e gitti

Rizespor deplasmanında golünü atıp Fenerbahçe’nin geri dönüş fitilini ateşleyen Serdar Dursun, maçın ardından birkaç saatlik uykuyla Eyüpsultan Camii’ne gidip sabah namazını eda etti.

 yeniakit.com.tr 

Rizespor deplasmanında 1-0 geri düşen Fenerbahçe, maçı 3-1 kazanarak mükemmel bir geri dönüşe imza attı.

Fenerbahçe’nin ilk golünü, 48'inci dakikada Serdar Dursun kaydetti. Serdar Dursun sezon başında Karagümrük’e satılmış, devre arasında Fenerbahçe’ye geri dönmüştü. Sarı – Lacivertli kulüp ile bu sezon çıktığı ilk lig maçında golünü atan Dursun, Rize’de galibiyet ateşini yakan isim oldu.

Namaza gitti

Maçın ardından gece vakti evine dönen Serdar Dursun’un, birkaç saatlik uykunun ardından sabah namazı için Eyüpsultan Camii’ne gittiği öğrenildi. Bir taraftar, Serdar Dursun ile camide çekilen görüntüsünü paylaştı. O anlar oldukça ilgi gördü.

Resim
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Serdar Dursun daha önce de Eyüpsultan Camii’ni ziyaret ederek namazını eda etmişti.

Serdar Dursun Karagümrük maçı sonrası Eyüpsultan'ı ziyaret etti

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Maşaallah. Ziyadesiyle sevindim. İnşaallah, Ali Koç hışmına uğramazsın.
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