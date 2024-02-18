Golünü atan Serdar Dursun, sabah namazına Eyüb'e gitti

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Rizespor deplasmanında 1-0 geri düşen Fenerbahçe, maçı 3-1 kazanarak mükemmel bir geri dönüşe imza attı.

Fenerbahçe’nin ilk golünü, 48'inci dakikada Serdar Dursun kaydetti. Serdar Dursun sezon başında Karagümrük’e satılmış, devre arasında Fenerbahçe’ye geri dönmüştü. Sarı – Lacivertli kulüp ile bu sezon çıktığı ilk lig maçında golünü atan Dursun, Rize’de galibiyet ateşini yakan isim oldu.

Namaza gitti

Maçın ardından gece vakti evine dönen Serdar Dursun’un, birkaç saatlik uykunun ardından sabah namazı için Eyüpsultan Camii’ne gittiği öğrenildi. Bir taraftar, Serdar Dursun ile camide çekilen görüntüsünü paylaştı. O anlar oldukça ilgi gördü.



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Serdar Dursun daha önce de Eyüpsultan Camii’ni ziyaret ederek namazını eda etmişti.