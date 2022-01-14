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Spor Golü atıp Ahmet Çalık'ı andı
Spor

Golü atıp Ahmet Çalık'ı andı

Menemensporlu futbolcular, Bandırmaspor karşısında attıkları golün ardından trafik kazasında hayatını kaybeden Konyasporlu futbolcu Ahmet Çalık'ı, fotoğrafının basılı olduğu tişört ile andı.

Yeniakit Publisher
2022-01-14 23:57:00 -
Golü atıp Ahmet Çalık'ı andı

1. Lig'in 21. haftasında Nasadoge Menemenspor, sahasında geriye düştüğü maçta Bandırmaspor ile 1-1 berabere kaldı. Maçın 84. dakikasında Ahmet Sagat'ın kafa golüyle eşitliği yakalayan sarı-lacivertlilerde futbolcular anlamlı bir harekete imza attı. Golün ardından saha kenarına gelen futbolcular, geçtiğimiz salı günü trafik kazasında hayatını kaybeden Konyaspor'un 27 yaşındaki stoperi Ahmet Çalık'ın fotoğrafının basılı olduğu tişörtü kameralara gösterdi. Attıkları golü Ahmet Çalık'a adayan futbolcular, tribünlerden de alkışlarla destek aldı.

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