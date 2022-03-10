Golsüz maçta Manchester City çeyrek finale çıktı

Şampiyonlar Ligi son 16 turu ikinci maçında Manchester City, Etihad'da Sporting'i ağırladı.

Maça baskılı başlayan ev sahibi ekip, ilk yarıda yakaladığı pozisyonları değerlendiremezken Sporting de skor üretemedi ve devreye golsüz eşitlikle girildi.

Maçın ikinci yarısına iki değişiklikle başlayan Manchester City'de James McAtee ve Riyad Mahrez, Bernardo Silva ve Phil Foden'ın yerine oyuna dahil oldu.

İkinci yarıya hızlı başlayan Manchester City'nin sol kanattan gelişen atağında Gabriel Jesus, 47. dakikada topu ağlara gönderdi. Golün ardından yapılan VAR incelemesinde Jesus'un golü, ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

Maçın 73. dakikasında ise Manchester City'de kaleci değişikliği yaşandı. 2019'dan bu yana Manchester City forması giyen ancak bu sezon herhangi bir maçta süre alamayan Scott Carson, 73. dakikada Ederson'un yerine oyuna dahil oldu.

Opta istatistiklerine göre Scott Carson, 16 yıl sonra Şampiyonlar Ligi'nde bir maça çıktı. Carson bu maçtan önceki son Şampiyonlar Ligi maçını Liverpool formasıyla Juventus'a karşı oynamıştı.

Kalan bölümünde iki takımda skor üretemedi ve karşılaşma 0-0 sonuçlandı. Manchester City, ilk maçta elde ettiği sonuçla çeyrek finale yükselirken Sporting, turnuvaya veda etti.