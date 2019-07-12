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Göller ve şelalelerden oluşan saklı cennet: “Gökgöl”

Samsun’un Tekkeköy ilçe sınırları içerisinde yer alan, göller ve şelalelerden oluşan saklı cennet “Gökgöl”, ülke turizmine kazandırılacak.

12 Temmuz 2019 Cuma 10:27
Göller ve şelalelerden oluşan saklı cennet: “Gökgöl”

Samsun’un Tekkeköy ilçe sınırları içerisinde yer alan, göller ve şelalelerden oluşan saklı cennet “Gökgöl”, ülke turizmine kazandırılacak.


Tekkeköy ilçesine 15 kilometre uzaklıktaki Sarıyurt Mahallesi’nde bulunan göller ve şelaleler bölgesi, doğaseverleri bekliyor. Suların metrelerce yükseklikten dökülmesiyle görsel şölen oluşturan, su ve kuş sesleriyle insanlara doyumsuz bir ortam sunan “Gökgöl”ün yakın bir zamanda doğa turizmine kazandırılması amaçlanıyor.



"Burası bir saklı cennet"


Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, Gökgöl’ün saklı bir cennet olduğunu söyledi. Mekanda kuş sesinin, su sesinin ve ağaç yaprakları sesinin birbirine karıştığını ifade eden Togar, “Biz bu alanın ulaşımını kolaylaştıracağız. Otomobiller ile başlangıç noktasına sağlanabildiği bir yer haline getireceğiz. İnsanların hafta sonları doğa sporları yapamaya geldiği, yüzmeye meraklı olan vatandaşların ulaşabileceği bir yol güzergahı olacak. Burası yaklaşık 2 kilometrelik bir göller bölgesi. İçerisinde irili ufaklı bir sürü göl ve 2 tane de şelale var. Aynı zamanda su çok temiz. Burada çok rahat yüzülebiliyor. Vatandaşlar doğayla birlikte kendilerini de fotoğraflayabilecekler. Böyle bir doğa harikası güzelliği var buranın. Burayı inşallah Samsun’a ve ülkemize kazandırmak için çalışmalara başladık. Bu güzelliği şehrimizle buluşturmayı amaçlıyoruz” dedi.



"Kamp için uygun hale getireceğiz"


Gökgöl’e vatandaşların ulaşabilmesini yolun yaklaşık 1 kilometresini açacaklarını ifade eden Togar, “O alandan sonraki tabiata hiçbir şekilde dokunmayacağız. Sadece vatandaşlar geldikleri zaman oturabilecekleri birkaç ahşap mobilyayla süsleyeceğiz. Özellikle üniversitemizde eğitim gören, dağcılık sporları yapan gençlerimizin burada kampetleriyle, çadırlarıyla hafta sonunu geçirebilecekleri bir alanı oluşturmak için fiziki temaslarda bulunacağız” diye konuştu.



"İnsan burada huzur buluyor"


Bayram Demir isimli bir vatandaş ise Gökgöl’ün tabiat harikası bir yer olduğunu belirterek, “Bir sürü göller var. 2 tane de şelale var. İnsan burada huzur buluyor. 2 kilometrelik bir alan var. Doğa sporları için de elverişli bir yer. Türkiye’nin neresinde yaşarsa yaşasın vatandaşlarımızın buraya gelmesini tavsiye ediyorum. Herkes bu güzelliği görsün” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 12 Temmuz 2019 Cuma 10:27
  1. doğa
  2. fotoğraf

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