"Gölgeler İçinde", 8. Boğaziçi Film Festivali kapsamında sinemaseverlerle buluştu

İSTANBUL (AA) - Bu yıl sinemaseverlerle 8'inci kez buluşan Boğaziçi Film Festivali, gösterimler ve özel etkinliklerle devam ediyor.

"#HerŞeyeRağmen" sloganıyla ödüllü yapımları sinemaseverlerle buluşturan festival, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün katkıları ve Anadolu Ajansının Global İletişim Ortaklığında düzenleniyor.

Erdem Tepegöz'ün yazıp yönettiği, 57. Antalya Altın Portakal Film Festivali ve 42. Moskova Uluslararası Film Festivalinden ödüllerle dönen "Gölgeler İçinde"nin gösterimi, Beyoğlu Sineması'nda gerçekleştirildi.



Gösteriminin ardından, yönetmen Tepegöz ve film ekibi, Boğaziçi Film Festivali Artistik Direktörü Emrah Kılıç ve seyircilerin sorularını yanıtladı.

Tepegöz, filmin "Neyin içindeyiz?" sorusuyla ortaya çıktığını belirterek, "Bunu her şeye uyarlayabiliriz. Bir şeyin içindeyiz, ötesini bilmiyoruz, sorguluyoruz. Buradan yola çıktım ve şunu fark ettim, felsefi veya bilim-kurgusal metinler bizim gerçeklikte biraz yabancılaşmamızı ve gerçekliği daha iyi sorgulayabilmemizi sağlıyor. Bu açıdan bir 'tür' yapayım diye değil, bu sorgulamaları nasıl daha ciddi yaparım, daha derine nasıl inebilirim diye yola çıktığımda 'Gölgeler İçinde'ye ulaşmış oldum." dedi.

Sinemanın soru üretmek ve sormak için kullanıldığında daha güçlü bir silah olabileceği değerlendirmesinde bulunan Tepegöz, "Cevap vermek benim haddime değil, bu yüzden de kendi sorularımı cevaplayabilmek için bu filmde seyirciden yardım istiyorum." ifadesini kullandı.

Kültür ve Turizm Bakanlığının destekleriyle TRT'nin ortak yapımcılığında çekilen filmin oyuncu kadrosunda Numan Acar, Vedat Erincin, Ahmet Melih, Yılmaz ve Selin Kavak yer alıyor.

Filmin yapımcılığını Umut Özçorlu ve Figen Ermek Özçorlu, görüntü yönetmenliğini ise Hayk Kirakosyan üstleniyor.

Çekimleri Gürcistan'da hala aktif olan bir maden kasabasında yapılan, zamansız ve mekansız distopik bir hikayeden oluşan bilim-kurgu türündeki filmde, ilkel bir teknolojiyle yönetilen bir fabrikada çalışan sadık maden işçisi, çalıştığı makinenin sorun çıkarmasıyla içinde bulunduğu sistemi sorgulamaya başlıyor ve fabrikanın bilmediği derinlikleriyle yüzleşiyor.

8. Boğaziçi Film Festivali kapsamında bugün Beyoğlu Sineması'nda "Salınger Yılım", "Odaklan Babaanne", "Güzel Günler Bizi Bekler", "Güneşin Çocukları", Kadıköy Sineması'nda ise "Şeytan Yoktur", "Ölü Ekmeği", "Kumbara" ve "Mavzer" filmleri izlenebilecek.

30 Ekim'de sona erecek festivalin ayrıntılı programına "www.bogazicifilmfestivali.com" adresinden ulaşılabilir.