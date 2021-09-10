‘Gölge Başkan’dan skandal kıyım!

CHP İzmir İl Başkan Yardımcısı olduğu halde kendisini Buca Belediyesi Özel Kalem Müdürü olarak tanıtan, belediyede kendisine makam odası, makam aracı ve makam sekreteri tahsis edilen ve personel arasında “Gölge Başkan” olarak anılan Çağdaş Kaya’nın skandalları devam ediyor. Kaya’nın, belediyedeki tüm bilgisayarların kontrol edilerek Akit’in web sayfasına girenlerin tek tek tespit edilmesi ve belediyeye ait bilgisayarlardan gazetemizin web sayfasına erişimin engellenmesi talimatına karşı çıkan Buca Belediyesi Bilgi İşlem Müdürü Gülay Kuşçu’yu görevden aldırdığı ortaya çıktı.

Belediyede çift başlılık

Akit’in daha önce, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ve AK Partililere yönelik hakaretlerini ve resmiyette İl Başkan Yardımcısı olduğu halde kendisini Belediye Özel Kalem Müdürü olarak tanıtıp sahte bir sıfatla Buca Kaymakamı Mahmut Nedim Tunçer’i makamında ziyaret ederek büyük bir sahtekarlık örneği sergilediğini deşifre ettiği Kaya’nın skandalları bitmek bilmiyor. Özel Kalem Müdürü Canan Yücel olduğu halde kendisini ‘Müdür’ olarak tanıtan Kaya, CHP’deki çift başlılığı gözler önüne sermeye devam ediyor. Hiçbir resmi yetkisi olmayan Kaya’nın, Buca Belediyesi’ndeki nüfuz alanını genişletmek için kendisine engel olarak gördüğü memur ve işçileri birer birer kızağa aldığı ortaya çıktı. Kaya’nın, daha önce başkan yardımcılığı görevini yürüten, tenzili makam ile Bilgi İşlem Müdürlüğü’ne çekilen Gülay Kuşçu ile ilçede çok sevilen Zabıta Müdürü İsmet Balkoza’yı görevden aldığı 5 müdürün de görev yerini değiştirdiği öğrenildi.

“İhlal” dedi, atıldı

Görevden alınan Gülay Kuşçu, belediyede yaşanan rezaletleri deşifre eden haberlerimiz sonrası, Kaya’nın belediyedeki tüm bilgisayarların kontrol edilerek Akit’in web sayfasına girenlerin tek tek tespit edilmesi ve belediyeye ait bilgisayarlardan gazetemizin web sayfasına erişimin engellenmesi talimatına karşı çıkmıştı. Kaya’nın talimatı kendisine ulaşan Kuşçu, Akit’in web sayfasının erişimi engellenmesinin mümkün olduğunu ancak bilgisayar geçmişlerinin incelenmesinin kişisel verileri koruma kanunu ihlal anlamına geleceğini ifade ederek endişelerini dile getirmişti. Akit, 09 Temmuz’da “CHP’de Akit paranoyası” başlığıyla verdiği haberinde, “O dönem Bilgi İşlem Müdürü olan Kuşçu’nun endişelerinin krize neden olduğunu ve Kaya’nın, Kuşçu’yu görevden almak için fırsat kolladığını yazmıştı.

Akraba çiftliği

Personel arasında istenmeyen adam ilan edilen ve hiçbir resmi yetkisi olmayan Çağdaş Kaya’nın karıştığı skandallar bununla sınırlı değil. Buca Belediyesi’ndeki nüfuz alanını genişletmek için kendisine engel olarak gördüğü yöneticileri birer birer kızağa alan Kaya’nın, eşi Damla Kaya’nın Koordinasyon İşleri Müdürlüğü’nde yönetici olarak çalışan kardeşi Sadık Kaan Çelik’in kayınbiraderine yer açmak için sürgün kartını devreye soktuğu ifade edildi. İddialara göre, Çağdaş Kaya’nın, Belediye Özel Kalem Müdürlüğü Yazışma Ofisi’nde görev yapan iki sekreteri, kendisi ofise girdiğinde ayağa kalmadıkları gerekçesiyle başka bir birime sürerek yerine kayınbiraderi Sadık Kaan Çelik’in eşinin kardeşini ve bir aile dostunu göreve başlatmış.

Mamada şaibe iddiası

Hergün yeni skandalın patlak verdiği belediyede herhangi bir mülkiye müfettişinin görevlendirilmemesi ilçede tepkilere neden olurken, görüşlerine başvurduğumuz ve CHP Buca İlçe teşkilatında görev yapmış eski bir yönetici çarpıcı iddialarda bulundu. İsmini açıklamak istemeyen eski yönetici, belediye tarafından gerçekleştirilen hayvan maması alımları ile Buca Belediyesi Spor Kulübü’nün erzak ve malzeme alımı işleri ve yerel seçimlerden bugüne kadar kültürel, sanatsal, sportif faaliyetler başlığı altında yapılan harcamaların ayrıntılı şekilde irdelenmesinin önemli sonuçlar vereceğini dile getirdi.