Gölge Başkandan alçak paylaşımlar Akit’e erişim yasağı koyan CHP’li küfürbaz çıktı

Zekeriya Say İstanbul

Akit’in 3 Temmuz’da yayınlanan ve Buca Belediyesi’ndeki kritik müdürlüklerin Belediye Başkanı Erhan Kılıç’ın arkadaşlarına peşkeş çekildiğini ortaya koyan “Bu da arkadaş saltanatı” haberimizin ardından belediye bilgisayarlarından Akit’in web sayfasına erişimi engelleyen ve köstebek avına çıkan CHP İzmir İl Başkan Yardımcısı Çağdaş Kaya’nın iğrenç paylaşımları deşifre oldu. CHP’li Kaya’nın başta Cumhurbaşkanı Erdoğan olmak üzere devlet büyüklerine yönelik rezil paylaşımlar yaptığı belirlendi.

CHP’li Kaya’dan skandal hakaretler

CHP İzmir İl Başkan Yardımcısı olduğu halde kendisini Buca Belediyesi Özel Kalem Müdürü olarak tanıtan, belediyede kendisine makam odası, makam aracı ve makam sekreteri tahsis edilen ve personel arasında “Gölge Başkan” olarak anılan Çağdaş Kaya’nın sosyal medya hesabından alçak küfürler savurduğu belirlendi. İğrenç üslubuyla Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, AK Partililere ve sanatçılara hakaret eden Kaya, skandal paylaşımlarında Türk Polisine dil uzatmaktan da geri durmuyor. Paylaşımlarını facebook.com/cagdaskayachp adresi üzerinden yapan CHP’li Kaya’nın, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da görselinin olduğu AK Parti Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan’a ait bir fotoğrafın altına isim belirtmeden, “Haysiyet…, karakter…, meymenet…, m.l, inanın söylenecek laf bulamıyorum” şeklinde rezil küfürler yazdığı tespit edildi. Yaptığı başka bir paylaşımda ise Başkan Erdoğan’ın gözlerine siyah bant çekerek büyük bir skandala imza atan Kaya’nın, Ak Partililere ise “Ak i..er” şeklinde iğrenç hakaretler ettiği ortaya çıktı.

Polise iftira teröriste taziye

CHP’li Buca Belediyesi’nin gölge başkanı Kaya, diğer bir paylaşımında ise şanlı Türk Polisini aciz gösterip, AK Partili gençlerden yardım aldığı iftirasını atarak, “Polisin gücü yetmeyince ak gençlik denen şeref… tohumlarından destek alıyorlar biraz önce çevik kuvvetin yanında eli sopalı 20-25 kişilik ciğersiz Lozan da bekliyorlar..” şeklinde iftira ve suç teşkil eden ifadeler kullanıyor. Cumhurbaşkanına, devlet büyüklerine ve polise alenen hakaret etmekte bir sakınca görmeyen CHP’li Kaya, sıra terör örgütlerine geldiğinde ise sevgi pıtırcığına dönüyor. Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz’ı kalleşçe şehit eden teröristlere silah temin ettiği için tutuklanan ve cezaevinde propaganda amaçlı başlattığı açlık grevinde ölen Mustafa Koçak’ı sosyal medya sayfasında anan CHP’li Kaya, terör örgütü üyeliğinden ceza alan Grup Yorum üyeleri Helin Bölek ve İbrahim Gökçek için destek mesajları da paylaşmış. Çağdaş Kaya, DHKP-C’nin terör örgütü avukat yapılanmasına yönelik gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınarak tutuklanan ve girdiği cezaevinde açlık grevinde ölen Aytaç Ünsal ve Ebru Timtik için de taziye mesajları da paylaşmış.

Çevre Bakanlığı küfürbaza dur demeli

Öte yandan, İzmir merkezli bazı haber siteleri Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç’ın, CHP İzmir İl Başkan Yardımcısı Çağdaş Kaya’nın istisnai memur kadrosuna alınarak Özel Kalem Müdürlüğü’ne açıktan atanması için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na başvuru yaptığını duyurmuştu. Hâlihazırda o makamı gayri resmi şekilde işgal eden CHP’li Kaya’nın sosyal medya üzerinden yaptığı skandal paylaşımlarının ortaya çıkmasının ardından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın söz konusu başvuruya ne cevap vereceği merak konusu oldu.

