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Gölette ayağına sarmaşık dolanan genç hayatını kaybetti

Gaziantep’in Yavuzeli ilçesinde girdiği gölette ayağına sarmaşık dolanan genç hayatını kaybetti.

04 Eylül 2018 Salı 09:56
Gölette ayağına sarmaşık dolanan genç hayatını kaybetti

Olay, Gaziantep’in Yavuzeli ilçesinde bulunan Karapınar göletinde meydana geldi. Arkadaşlarıyla gölete giren Muhammed Gören’in (18) ayağına sarmaşık dolandı. Gencin çırpındığını gören vatandaşlardan yüzme bilenler suya girerek Gören’i göletin dibinden kurtarmayı başardı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. 112 sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan genç, Gaziantep Şehitkamil Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede hayatını kaybeden gencin cenazesi Gaziantep Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

Haber Tarihi: 04 Eylül 2018 Salı 09:56
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