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Göletlerle sulu tarıma geçilecek

Konya Büyükşehir Belediyesi, Beyşehir Karadiken Göleti ve Damlama Sulama Projesi ile 250 hektar alanı daha suya kavuşturuyor. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, yaklaşık 4 milyon TL’ye mal olacak proje bittiğinde bölgede sulu tarıma geçileceğini söyledi.

03 Eylül 2018 Pazartesi 13:05
Göletlerle sulu tarıma geçilecek

ADEM ŞAHİN

Konya Büyükşehir Belediyesi, 31 ilçede sürdürdüğü sulama yatırımları ile tarımsal üretime büyük katkı sağlıyor. Büyükşehir, bu kapsamda Beyşehir’e bağlı Karadiken Mahallesi’nde de gölet ve damlama sulama projesi yürütüyor. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, yapımı devam eden proje ile 250 hektar alanın daha sulama imkânına kavuşacağını belirterek, projenin toplamda 3 milyon 910 bin liraya mal olacağını söyledi.

“HAYIRLI OLMASINI DİLİYORUM”

Başkan Altay, şunları söyledi: “Tarımsal üretimin artırılması konusuna büyük önem veriyoruz. Çiftçilerimize verdiğimiz tarımsal desteklerin yanı sıra tarımsal sulama yatırımlarımıza da devam ediyoruz. Özellikle de susuzluk nedeniyle tarımın yapılamadığı bölgelerde göletler ve damlama sulama projelerini hayata geçiriyoruz. Bu kapsamda da Karadiken Göleti ve Damlama Sulama Projemizin yapımı sürüyor. Bu proje tamamlandığında gölette depolanacak 600 bin metreküp su, döşeyeceğimiz 18 kilometre boru ile taşınacak ve böylece çiftçilerimizin sulu tarıma geçmesi sağlanacak. Projemizi önümüzdeki ay yapımını tamamlamayı planlıyoruz. Proje tamamlandığında yöre halkının da yıllık geliri artmış olacak. Ben yatırımımızın bölge halkımıza ve üreticimize hayırlı olmasını diliyorum.”

6 PROJENİN İNŞAATI DEVAM EDİYOR

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından KOP Bölge Kalkınma İdaresi kaynakları da kullanılarak Yeni Büyükşehir Yasası sonrası 31 ilçede 150 tarımsal sulama projesi hayata geçirilirken şu anda 4 ilçede 6 ayrı sulama göleti ve damlama sulama projesi inşaatı devam ediyor.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 03 Eylül 2018 Pazartesi 13:05
  1. KOP Bölge Kalkınma İdaresi
  2. Konya

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