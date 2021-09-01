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Yerel Gölete düşen genç boğuldu
Yerel

Gölete düşen genç boğuldu

Niğde'de serinlemek için ayaklarını gölete sokan Sofucan Öztürk (19), dengesini kaybedip suya düşünce boğularak can verdi.

Yeniakit Publisher
2021-09-01 03:55:00 -
Gölete düşen genç boğuldu

Olay, gece saatlerinde merkeze bağlı Koyunlu köyünde meydana geldi. Ardakaşlarıyla birlikte gölete gezmeye gelen Sofucan Öztürk, iddiaya göre ayaklarını suya soktu. Bir anda dengesini kaybeden Öztürk, gölete düştü. Öztürk'ün suda kaybolmasının ardından arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye jandarma, itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin gölette yaptığı arama çalışmasında Öztürk'ün cansız bedeni bulundu. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Öztürk'ün cesedi, Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Jandarma, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

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