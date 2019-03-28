0553 313 94 23

Golen Tepeleri deklarasyonuna Kilis’ten destek

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Kilis Belediye Başkan adayı Alaiddin Özkar, Genel Başkanları Prof.

28 Mart 2019 Perşembe 13:58
Golen Tepeleri deklarasyonuna Kilis’ten destek

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Kilis Belediye Başkan adayı Alaiddin Özkar, Genel Başkanları Prof. Dr. Haydar Baş’ın Golan Tepeleri deklarasyonuna tam destek verdiklerini söyledi.


BTP Kilis Belediye Başkan adayı Alaiddin Özkar,BTP Genel Başkanı Prof. Dr. Haydar Başı’ın 1967’deki Birleşmiş Milletler kararı ile Suriye’ye bırakılan Golan Tepeleri’nin Trump’un bir imzası ile altın tepside İsrail’e sunulması kendilerini şaşırtmadığını söylediğini ifade ederek, "Tam da bu karardan birkaç gün önce ABD Dışişleri Bakanı Pompeo’nun Donald Trump için ‘Tanrı tarafından İsrail’i İran’a karşı korumak için dünyaya gönderilmiş olabileceğini’ itiraf ettiği bir ortamda, Trump’ın geçtiğimiz yıl tepkileri hiçe sayarak kızını ve Yahudi damadını bizzat gönderip ABD Büyükelçiliği’ni Tel Aviv’den Kudüs’e taşıma kararı aldığını hatırlatırsak veya biraz daha geçmişe gidip, görevi devraldığında Yahudi damadını Ortadoğu Danışmanı ve Batı Şeria’daki İsrail yerleşkelerini finanse eden Greenblatt’ı özel elçisi yaptığını söylersek herhalde şaşırmazsınız. İsrail’in güvenliği açısından stratejik öneme sahip Golan Tepeleri, Esad’ın güçlü olduğu dönemde onun askerlerince korunuyordu. Ancak 8 senelik bir savaş ile yıpranan Suriye bugün Filistin’e de hamilik yapamıyor. Trump’ın Yahudi İsrail Devleti’ne ve Arz-ı Mev’ud hayaline hizmeti, ilahi hükme göre olması gerekendir de, Müslüman âleminin İsrail ile yakınlığı ürkütücüdür.Geçtiğimiz Şubat ayında Birleşik Devletler öncülüğünde Varşova’da düzenlenen Ortadoğu konulu konferansta Arap ülkelerinin dışişleri bakanları ilk kez İsrail Başbakanı Netanyahu ile aynı masada buluştu ve ’İran tehdidi’ni görüştü. Tıpkı yıllar evvel Nusayri Esad’a karşı ABD yanında yer alan Müslüman devletler gibi,Katılımcı ülkeler, 22 İslam ülkesinin sınırlarını ve inancını değiştirme projesini açıkça ilan eden ABD ile aynı safta yer alıp, Ortadoğu’da İsrail ve Amerikan yayılmacılığına karşı mücadele eden İran’ı ortak tehdit ilan ettiler.İsrail, 1981’de Golan Tepeleri’ni tek taraflı ilhak ettiğini açıkladığında kimseden destek görmemişti. Şimdi ise Arap-İslam dünyasından cılız kınamanın ötesinde bir tepki gelmiyor. Demokrasi ve insan hakları Birleşik Devletler cetveline göre ölçüldüğü sürece, bir sabah Trump’ın Güneydoğu’muzu da önce Büyük Kürdistan hayaline, sonra da Büyük İsrail hayaline göre şekillendirmesi kaçınılmaz görünüyor” ifade ettiğini belirtti.


Özkar, Genel Başkanları Baş’ın yayınladığı deklarasyonun arkasında olduklarını sözlerine ekledi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 28 Mart 2019 Perşembe 13:58
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    ’Eğitimde Yerlilik ve Evrensellik’ OSM’ de konuşulacak
    1. ’Eğitimde Yerlilik ve Evrensellik’..
    2. Rusya’da metro istasyonu saldırısının..
    3. Perran Kutman'ın annesi vefat etti |..
    4. "İhracata hep birlikte odaklanmamız..
    5. Üniversiteli Şeyma tabutundaki..
    6. Venezuela halkı elektriğin yanı sıra..
    7. Başakşehir'den sürpriz transfer atağı!..
    8. Türkiye-Çin Ticaret ve Yatırım Semineri
    9. BTP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan..
    10. MHP ve AK Parti’den ortak teşekkür..
    11. "Halkın avukatı, idareye de yol..
    12. Başkent'in kalbi, hayallerin..
    13. Somali’de patlama: En az 5 ölü, 25..
    14. Erdoğan, CHP'li adayın tepki..
    15. "Bundan sonra teröristler değil dağda..
    16. Başkan Alemdar öğrencilerle bir araya..
    17. Soylu: Bunu yapmazsam millet beni linç..
    18. Ersun Yanal onayladı! Fenerbahçe'den..
    19. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ankaragücü,..
    20. Çetin Nazik kimdir? | MHP Kars..
    21. Başkan Şahin’den belediye personeline:..
    22. Silivri’deki 2 defineci için "Gömü..
    23. İYİ Parti Adapazarı Belediye Başkan..
    24. Bakan Dönmez: ’’Akdeniz’de oldubittiye..
    25. CASE, paletli ekskavatör serisinden..
    26. MHP lideri Bahçeli'den tarihi..
    27. İspanyol Bakan soruyu duyunca..
    28. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Meral..
    29. Nevşehir AK Parti adayı Rasim Arı “..
    30. Tosya’da 55. Kütüphaneler haftası..
    Turan açık açık söyledi: AK Parti'nin oyu düşerse...
    Turan açık açık söyledi: AK Parti'nin oyu düşerse...
    Mazhar Alanson'un sözleri laikçi yobazları çıldırttı
    Mazhar Alanson'un sözleri laikçi yobazları çıldırttı
    Başbakan canlı yayında açıkladı: Uydu vurduk, uzay süper gücüyüz
    Başbakan canlı yayında açıkladı: Uydu vurduk, uzay süper gücüyüz
    MİT ve TSK'dan operasyon! PKK'nın sözde liderleri vuruldu
    MİT ve TSK'dan operasyon! PKK'nın sözde liderleri vuruldu
    Mehmet Talu Hoca: Abdülhamid gitti, Osmanlı yıkıldı, darmadağın olmadık mı?
    Mehmet Talu Hoca: Abdülhamid gitti, Osmanlı yıkıldı, darmadağın olmadık mı?

    Günün Karikatürü

    28 Mart 2019
    CHP'li Engin Altay'dan Erdoğan ile Bahçeli'ye küstah tehdit: Hücrede hesapları sorulacak
    CHP'li Engin Altay'dan Erdoğan ile Bahçeli'ye küstah tehdit: Hücrede hesapları sorulacak
    İmzalar atıldı! O ülke silahları Türkiye'den alacak
    İmzalar atıldı! O ülke silahları Türkiye'den alacak