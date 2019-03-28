Golen Tepeleri deklarasyonuna Kilis’ten destek

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Kilis Belediye Başkan adayı Alaiddin Özkar, Genel Başkanları Prof. Dr. Haydar Baş’ın Golan Tepeleri deklarasyonuna tam destek verdiklerini söyledi.

BTP Kilis Belediye Başkan adayı Alaiddin Özkar,BTP Genel Başkanı Prof. Dr. Haydar Başı’ın 1967’deki Birleşmiş Milletler kararı ile Suriye’ye bırakılan Golan Tepeleri’nin Trump’un bir imzası ile altın tepside İsrail’e sunulması kendilerini şaşırtmadığını söylediğini ifade ederek, "Tam da bu karardan birkaç gün önce ABD Dışişleri Bakanı Pompeo’nun Donald Trump için ‘Tanrı tarafından İsrail’i İran’a karşı korumak için dünyaya gönderilmiş olabileceğini’ itiraf ettiği bir ortamda, Trump’ın geçtiğimiz yıl tepkileri hiçe sayarak kızını ve Yahudi damadını bizzat gönderip ABD Büyükelçiliği’ni Tel Aviv’den Kudüs’e taşıma kararı aldığını hatırlatırsak veya biraz daha geçmişe gidip, görevi devraldığında Yahudi damadını Ortadoğu Danışmanı ve Batı Şeria’daki İsrail yerleşkelerini finanse eden Greenblatt’ı özel elçisi yaptığını söylersek herhalde şaşırmazsınız. İsrail’in güvenliği açısından stratejik öneme sahip Golan Tepeleri, Esad’ın güçlü olduğu dönemde onun askerlerince korunuyordu. Ancak 8 senelik bir savaş ile yıpranan Suriye bugün Filistin’e de hamilik yapamıyor. Trump’ın Yahudi İsrail Devleti’ne ve Arz-ı Mev’ud hayaline hizmeti, ilahi hükme göre olması gerekendir de, Müslüman âleminin İsrail ile yakınlığı ürkütücüdür.Geçtiğimiz Şubat ayında Birleşik Devletler öncülüğünde Varşova’da düzenlenen Ortadoğu konulu konferansta Arap ülkelerinin dışişleri bakanları ilk kez İsrail Başbakanı Netanyahu ile aynı masada buluştu ve ’İran tehdidi’ni görüştü. Tıpkı yıllar evvel Nusayri Esad’a karşı ABD yanında yer alan Müslüman devletler gibi,Katılımcı ülkeler, 22 İslam ülkesinin sınırlarını ve inancını değiştirme projesini açıkça ilan eden ABD ile aynı safta yer alıp, Ortadoğu’da İsrail ve Amerikan yayılmacılığına karşı mücadele eden İran’ı ortak tehdit ilan ettiler.İsrail, 1981’de Golan Tepeleri’ni tek taraflı ilhak ettiğini açıkladığında kimseden destek görmemişti. Şimdi ise Arap-İslam dünyasından cılız kınamanın ötesinde bir tepki gelmiyor. Demokrasi ve insan hakları Birleşik Devletler cetveline göre ölçüldüğü sürece, bir sabah Trump’ın Güneydoğu’muzu da önce Büyük Kürdistan hayaline, sonra da Büyük İsrail hayaline göre şekillendirmesi kaçınılmaz görünüyor” ifade ettiğini belirtti.

Özkar, Genel Başkanları Baş’ın yayınladığı deklarasyonun arkasında olduklarını sözlerine ekledi.