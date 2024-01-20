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Yerel Göle yansıyan kayada şok eden figür...
Yerel

Göle yansıyan kayada şok eden figür...

Yeniakit Publisher
2024-01-20 09:28:00 -
Göle yansıyan kayada şok eden figür...

Bursa’nın İznik ilçesinde, göl kıyısındaki Müşküle Kayası’nın suya yansıyan görüntüsü üzerinde beliren figürler dikkat çekiyor. Kurukafa, aslan ve maymuna benzetilen figürler sosyal medyada paylaşım rekoru kırıyor.

Bursa’nın İznik ilçesi Müşküle Köyü’nde oturan İbrahim Tektaş, İznik Gölü kıyısında bulunan ve bölgede Sarı Kaya olarak da adlandırılan adaya benzeyen kayanın fotoğrafını çekerek sosyal medya hesabından paylaştı.

 

İlk bakışta kaya ve suya yansıyan görüntüsü olarak anlaşılan fotoğraf, takipçilerin yorumlarıyla farklı anlamlar kazanarak hızla sosyal medyada yayıldı. Fotoğraf 90 derece sola çevrildiğinde ortasında büyük bir kurukafa onun içinde de yeleli aslan ve gözlük takmış bir maymun figürleri de ortaya çıkıyor.


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