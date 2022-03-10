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Ekonomi Goldman Sachs'tan kripto para adımı: Yardım edecek!
Ekonomi

Goldman Sachs'tan kripto para adımı: Yardım edecek!

Goldman Sachs dijital para türevlerinde alım-satım yapan kuruluşlara yardıma katkısını derinleştirmeye hazırlanıyor.

Yeniakit Publisher
2022-03-10 10:11:00 -
Goldman Sachs'tan kripto para adımı: Yardım edecek!

Goldman Sachs tezgah üstü çift taraflı kripto opsiyonları sunmayı değerlendiriyor. Bu çift taraflı opsiyonlar hedge fonlar ve Bitcoin madencilerinin risklerini hedge etmelerine veya getirilerini yükseltmelerine imkan verecek.

Konuya yakın kaynakların Bloomberg News'e verdiği bilgiye göre kripto paralar için çift taraflı opsiyonlar piyasası halihazırda Genesis Global Trading, Galaxy Digital Holdings ve GSR tarafından kontrol ediliyor. DRW Holdings LLC de likidite sağlayıcısı olarak bu piyasada.

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