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Ekonomi Goldman Sachs Türkiye büyüme tahminini yükseltti! İşte o sürpriz rakam...
Ekonomi

Goldman Sachs Türkiye büyüme tahminini yükseltti! İşte o sürpriz rakam...

Goldman Sachs ekonomistleri 2022 Türkiye büyüme tahminini yüzde 3,5’ten yüzde 5,5’e, cari açık tahminini ise 36 milyar dolardan 45 milyar dolara yükseltti.

Yeniakit Publisher
2022-09-02 17:27:00 -
Goldman Sachs Türkiye büyüme tahminini yükseltti! İşte o sürpriz rakam...

Goldman Sachs ekonomistleri 2022 Türkiye büyüme tahminini yüzde 3,5’ten yüzde 5,5’e, cari açık tahminini ise 36 milyar dolardan 45 milyar dolara yükseltti.

Goldman Sachs Türkiye için 2022 yılı büyüme tahminini yüzde 3,5'ten yüzde 5,5'e yükseltti.

Aralarında Clemens Grafe’nin de olduğu ekonomistler 22 Temmuz’u takip eden üç haftadaki Türkiye Döviz rezerv artışlarına dikkat çekti ve bu artışta yaklaşık 15 milyar dolarlık bir yabancı girişinin etkili olduğunu hesapladı. Bu rezerv artışının dış fonlama açığını kapamak için para politikasını sıkılaştırma ihtiyacını ciddi ölçüde azalttığını belirten ekonomistler “Karar vericiler bu alanı büyümeyi desteklemek üzere kullanacak” değerlendirmesini yaptı.

Ekonomistler yüzde 75 olan yıl sonu tüketici enflasyonu tahminlerini revize etmedi. Faiz tahminin de değişmediği raporda Goldman ekonomistleri “Bize göre Türkiye politika faizi finansal koşullara doğrudan etki yapmak yerine bir sinyal aracı gibi kullanılıyor. Bu doğrultuda son faiz indirimini sıkılaştırma olmayacağı sinyali olarak görüyoruz" ifadesine yer verdi.

Uluslarararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's de dün yayımladığı "Global Makro Görünüm 2022-23 Raporu"nda Türkiye için 2022 büyüme ve enflasyon beklentisini yukarı yönde revize etmişti.

(Bloomberg)

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